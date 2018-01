Hevder Solskjær-favoritt er aktuell for Molde-retur

fotball

Flere polske medier har de siste dagene skrevet om at Daniel Chima Chukwu kan være på vei bort fra polske Legia Warszawa. Den tidligere Molde-spissen har spilt svært lite etter overgangen for et år siden, og det meldes nå at 26-åringen kan være på vei tilbake til en skandinavisk klubb.

Les også: Han trente jevnlig med MFKs A-lag for ti år siden. Men Rindarøy sto i veien da Eirik skulle bli proff.

Flere av mediene skriver at ett av de interesserte lagene skal være en norsk klubb, og at Molde i så fall er det mest aktuelle. MFK er fortsatt på utkikk etter en erstatter for fjorårets toppscorer Björn Bergmann Sigurdarson, som nylig ble solgt til russisk fotball.

– Ønsker Chima tilbake

Det var også snakk om en Molde-retur for Chukwu i september 2016. Da kom spissen på besøk til Aker stadion og var i møte med Ole Gunnar Solskjær, som da bekreftet at nigerianeren var velkommen tilbake til klubben når som helst.

VIDEO: Se alle scoringene fra MFKs tolvmålsseier over kretslaget

– Vi har aldri lagt skjul på at vi ønsker Chima tilbake en gang og han har alltid uttrykt at han trivdes her og gjerne vil spille for Molde igjen. Så får vi se når det blir, sa Solskjær til Rbnett den gangen.

Tidligere denne måneden uttalte Molde-treneren følgende om klubbens pågående spissjakt:

– Det er slik at vi i Norge kjemper på et litt annet nivå enn de utenlandske klubbene. Når det internasjonale overgangsvinduet stenger 1. februar, forandrer det seg. Da kan det være spillere som ikke har fått de klubbene de har ønsket. Vi er på utkikk etter en erstatter for Björn, sa Solskjær til Rbnett.

Hverken Solskjær eller Chukwus agent, Atta Aneke, har foreløpig besvart Rbnetts henvendelser mandag.

Ingen seriekamper siden august

Kjell Jonevret hentet Chukwu til Molde sommeren 2010. Han var med på seriemesterskapene i 2011, 2012 og 2014, samt cupgullene i 2013 og 2014. Cupfinaleseieren over Odd i 2014 ble hans siste kamp for MFK, og et par måneder senere ble han solgt til kinesiske Shanghai Shenxin.

Les også: Nå skal Molde-backen slå tilbake etter den «tunge» høstsesongen

Etter to år i Kina, ble nigerianeren i januar i fjor klar for den polske storklubben Legia Warszawa. Der har det imidlertid blitt lite spilletid for Chukwu på laget som topper den polske eliteserien. Han står oppført med seks kamper denne sesongen, og bare to i ligaen. Hans foreløpig siste seriekamp for Legia var mot Wisla Plock i august.

Chukwu satte inn 41 mål på 107 kamper for MFK.

PS: Amatørklubben KS Blizne som spiller på nivå åtte i det polske seriesystemet skal også ha fått med seg at Chukwus manglende spilletid, og skal visstnok ha lagt inn et noe humoristisk lånetilbud på den tidligere MFK-spissen.