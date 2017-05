Solskjær etter ny overtidsseier: – Et tegn på hva som bor i guttene

Hødd - Molde 1-2

ULSTEINVIK (Rbnett): Molde har utvilsomt slitt med prestasjonene i det siste, og sto med fem strake kamper uten seier før møtet med Odd søndag. Det så ut til å bli en ny nedtur i Skien da Oliver Berg utliknet for Odd på overtid. Men MFK kom tilbake og Ruben Gabrielsen satte inn seiersmålet fem minutter på overtid.

Også i cupkampen mot Hødd søndag så det lenge ut til å ende med MFK-skuffelse. Hødd tok ledelsen i andre omgang, og ledet da ni minutter gjensto av kampen. Da ble Thomas Amang spilt fri, og trillet kaldt ballen i mål. På overtid banket Etzaz Hussain til fra distanse, og sendte Molde videre i cupen med et kremmerhus.

– Du kan si at det er et lite tegn på hva som bor i guttene. Vi gir ikke opp og står på. Det har vi gjort flere ganger i år. Vi har gjort det nå mot Malmö, Lillestrøm, Odd og her i dag. Jeg har selv vært med på et lag som har gjort det mange ganger selv. Det er et godt tegn, sier Solskjær og tenker på Manchester United-laget han selv var en del av.

– Nå har det snudd

Etter en blytung periode, har laget nå vunnet to på strake kamper. Solskjær mener det dermed har snudd for hans eget lag.

– Når vi får 0-1 imot så ser du at det knyter seg ikke for oss. Spillerne tenker at dette skal de greie. Det er gledelig for en trener å se at de har fått tilbake litt troa på seg selv, sier Solskjær.

– Men det er nok en gang så vidt dere tar dere videre...?

– Det gjorde vi i 2013 også her i Ulsteinvik. Det viktigste er at vi er videre til neste runde, og kan være med på leken videre, sier Solskjær.

Glad for å slippe ekstraomganger

Allerede onsdag venter Stabæk hjemme på Aker stadion. Da Etzaz Hussain satte inn 2–1 like før slutt, unngikk også MFK ekstraomganger og ekstra kampbelastning i en tett kampperiode.

– De 30 ekstra minuttene er vi glade vi er foruten. Men jeg sa fem minutter før slutt at det var viktigere ikke å slippe inn enn å score selv. Om vi hadde fått ekstraomganger så skulle vi vist at vi er bedre trent enn dem. Men hvem vet, sier Solskjær.

– Hva tenker du når dere ligger under ti minutter før slutt?

– Vi venter på at vi får en stor sjanse. Jeg regnet med at vi kom til å få en, men da var det viktig å utnytte den. Når Thomas Amang er gjennom, så er det supert å se at han sette den. Så trodde jeg kanskje at Erling Braut Håland skulle bli matchvinner når han kom inn. Der har vi en gutt som er veldig spennende. Men at Etzaz fikk et mål, var veldig fortjent. Han var kaptein i dag fordi han er en leder som vi trenger. Han går foran. Han har hatt en tung stund siden han forlot oss, sier Molde-treneren.

Tar med selvtillit

På spørsmål om hva han tar med seg videre fra kampen, svarer han kontant:

– Selvtillit.

– I morgen når guttene våkner, så vet de at de er videre i cupen. Det er seire som er viktig. Den måten vi har kommet tilbake på, både i dag og mot Odd, skal vi bruke for alt det er verdt. Det er viktig i en prestasjonsgruppe som vi er, at vi står sammen, fortsetter han.