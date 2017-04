Solskjær advarer mot VIF-angriperne: – De kommer til å gi oss utfordringer

MOLDE (Rbnett): Mandag avsluttes påskeferien med den fjerde eliteserierunden. Molde tar imot Vålerenga på Aker stadion, til det som blir MFKs andre hjemmekamp for sesongen.

Vålerenga og trener Ronny Deila har handlet inn mange spillere denne vinteren, og Bård Finne, Muhamed Keita og Abdi Ibrahim er noen av navnene som er nye inn portene på Valle. Ole Gunnar Solskjær tror det er VIFs offensive kraft som blir den største utfordringen mandag.

– De kommer med flere utfordringer. Det er et teknisk lag som spiller hurtig fotball. De er gode med ballen. De har målfarlige spillere som Ghayas Zahid, Bård Finne, «Moa», Muhamed Keita. Det er raske og tekniske spillere. Så har du Simen Juklerød som er en litt annen type. De kommer til å gi oss utfordringer, men vi kommer til å gi dem det samme, sier Solskjær til Rbnett.

Skal komme på «framfoten»

Etter å ha startet sesongen med seier mot Viking, har Ronny Deilas menn tapt de to påfølgende kampene mot Haugesund (3-4) og Sandefjord (1-2).

Mot sistnevnte fikk også VIF-kaptein Jonatan Tollås Nation rødt kort, og midtstopperen må dermed stå over kampen mot Molde.

– Det tar jo litt tid for dem å få spillet til å sitte. Sesongen er bare litt over en uke gammel. Det kan være tilfeldigheter som gir en del resultater. De viser i perioder borte mot Haugesund hvor gode de er med ballen. Men så ser vi også muligheter. De slipper inn fire mål der. Vi skal komme på «framfoten» og styre kampen, sier Solskjær.

– Ronny (Deila) er i ferd med å bygge et litt nytt lag. Jeg er sikker på at vi kommer til å se framgang der. Så får vi håpe at det tar lenger tid enn til andre påskedag, fortsetter MFK-manageren.

– Må bli bedre i forsvar

Selv er han brukbart fornøyd med MFKs åpning på sesongen. Etter tapet for Rosenborg sist helg, står Molde med seks av ni mulige poeng så langt – ett mindre enn etter like mange kamper i fjor.

– Det har vært litt både og så langt. Vi har vært gode i perioder, så har vi vært mindre gode i perioder. Vi hadde de to dårlige minuttene mot Rosenborg som er veldig kostbare. Men det er mye positivt å ta ut av kampen. Andreomgangen der var nok den beste omgangen vi har spilt så langt i år, mener Solskjær.

– Hva må til for å slå Vålerenga?

– Sånn som vi opptrådte mot Lillestrøm, så er vi nødt til å bli bedre i forsvar. Vi må være mer samlet, og mer aggressiv. Vi vant ikke nok baller mot LSK, og var litt halvhjertet i presset. Da fikk de rom å spille i, selv om vi hadde ballen klart mest, sier Solskjær.