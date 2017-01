Solkjær vil hente Håkon Opdal til Molde

Etter det Fædrelandsvennen vet la Molde inn bud på Håkon Opdal (34) i forrige uke. Budet skal ha blitt avslått av Start.

Molde solgte førstekeeper Ethan Horvath til Club Brügge i desember. Tidlig i januar ble det klart at Molde hadde blitt enig med Ranheim om en overgang for keeperen Even Barli.

Men overgangen gikk i vasken, angivelig fordi moldenserne ikke klarte å skaffe skoleplass til Barlis kjæreste.

Nå skal altså Ole Gunnar Solskjær ønske seg Odda-mannen Håkon Opdal mellom stengene.

– Det er ikke unaturlig at det er interesse for vår beste spiller. Noe mer ønsker jeg ikke å kommentere, sier Start-direktør Even Øgrey Brandsdal til Fædrelandsvennen.

Molde har nå den tidligere svenske U21-landslagskeeperen Andreas Linde som førstevalg mellom stengene. Svensken kom til Molde foran 2015-sesongen, og står så langt med elleve eliteseriekamper for MFK.

Opdal har de to siste årene vært Starts klart beste spiller. I 2015-sesongen bidrog han til at Start reddet plassen med minste margin.

Den oppgaven klarte ikke han og laget gjenta i 2016. Start rykket ned med kun 16 poeng.

Den tidligere landslagskeeperen, som var Brann-keeper i mange år, kom til Sørlandet fra danske Sønderjyske før 2013-sesongen.

Før fjorårssesongen skrev han kontrakt med Start ut 2018.