Solbakken bekrefter samtaler med NFF: – Vi er ikke i mål

At Ståle Solbakken er en ettertraktet mann til jobben som ny landslagssjef for de norske fotballherrene, er ingen hemmelighet.

Hovedpersonen selv har ikke sagt mye om jobben. Lørdag er han på plass på Idrettsgallaen i Hamar, hvor han skal dele ut pris. Da han ankom Vikingskipet,lettet han litt på sløret overfor NRK.

– Jeg har snakket litt med Nils Johan, men vi er ikke i mål på noen som helst måte. Dette er en prosess, som jo fortere vi får ferdig jo bedre, sier Solbakken.

På spørsmål om det han er den neste norske landslagssjefen, svarer Solbakken at «det får tiden vise».

– Det er ikke noe mer å si enn det, sier Solbakken til NRK.

VG meldte fredag at Solbakken var tilbudt jobben som Norges neste landslagssjef. Samtidig meldte Nettavisen at Bob Bradley skal ha blitt tilbudt stillingen, mens kilder fortalte til Aftenposten at ingen skal ha fått tilbud om jobben, men at man var ferdig med den såkalte «kartleggingsfasen».

NFF har ikke ønsket å kommentere navn i denne prosessen.