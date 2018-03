Snus-eksplosjon i britisk fotball: Spillere bøtelegges med over 100.000 kroner

fotball

Avisen Daily Mail har skrevet en større sak om snus, «middelet som oversvømmer fotballen».

Mens snus er tillatt både i Norge og Sverige, har det ikke vært i salg i Storbritannia og en rekke andre europeiske land siden 1992. Det skyldes blant annet frykten for at det er kreftfremkallende.

Men ifølge Daily Mail har bruken av snus eksplodert blant fotballspillere I Storbritannia, og særlig blant unge spillere. Avisen skriver videre at snusbruken trolig er blitt så vanlig fordi skandinaviske spillere har hatt det med seg. I tillegg er det enkelt å skaffe seg via nettet.

Deler ut store bøter

Snus er uønsket i mange klubber, og avisen skriver at én klubb bøtelegger spillere som blir tatt for snusbruk med 10.000 pund – tilsvarende 110.000 kroner.

Hos en annen klubb mister man to ukelønninger hvis man blir tatt med snus under leppen.

Daily Mail har snakket med managere som forteller om spillere som bruker snus under kampene, og avisen skriver også at en profesjonell spiller fikk kreft i munnhulen etter stort snusforbruk.

– Antallet unge spillere som bruker det er skremmende. Man kan se reserver på benken som bruker det. Det er ekkelt og foruroligende, sier en manager til avisen.

Stjerne innrømmet snusbruk

Leicesters engelske landslagsspiss Jamie Vardy innrømmet i 2016 at han bruker snus. Daily Mail skriver at flere kjente fotballspillere følger snusleverandører på nettet, deriblant Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal) og Jamaal Lascelles (Newcastle).

Snus er ikke forbudt og står ikke på noen dopingliste, men Verdens antidopingbyrå (WADA) har tobakksmiddelet under radaren.

– Nikotin stimulerer kroppen og hjernen. Man føler seg mer konsentrert, og man kan trolig slå fast at det har en effekt på kraft og styrke, sier legen Toby Mundel som har undersøkt virkningene av å bruke nikotin mens man utøver idrett.

Han mener at det bør foretas ytterligere studier for å finne ut om snus gir en urettmessig fordel.

FA og PFA følger med

En manager i Championship (nivå to) forteller om utstrakt bruk.

– Det er en katastrofe. Det gir deg et løft, og man ser spillere som putter det inn under leppen før og underveis i kampene, sier han.

– Neste gang du ser en kamp skal du legge merke til hvor mange spillere som ser ut til å ha noe under overleppen, fortsetter han.

Spillerforeningen PFA sier at de kjenner til snusbruken og at de vil vurdere å gå ut med advarsler mot de potensielle farene. Fotballforbundet FA sier at de følger med på WADAs holdning til snus.