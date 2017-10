Sløste i sjansefesten - RBK klarte ikke å avgjøre selv

fotball

ROSENBORG-STABÆK 0–0:

Rosenborg bød opp til fest foran 20 000 tilskuere, som var kommet til Lerkendal for å se RBK sikre seriegullet på eget gress for første gang siden 2010.

De skulle bare slå Stabæk først.

Men slik gikk det altså ikke. I en sjansefest av de sjeldne kom Rosenborg aldri nærmere enn to skudd i tverrliggeren, og et par avfeide rop om straffe.

Det endte 0–0, og dermed må Rosenborg-spillerne og -supporterne vente på utfallet av Moldes bortekamp mot Vålerenga (kampstart 2000) før de vet om de kan feire seriegull nummer tre på rad allerede søndag kveld.

Tar Vålerenga poeng blir det likevel gullfest i Trondheim.

La du merke til Snåsamannen-stuntet?

God start

Det var helt tydelig at Rosenborg hadde bestemt seg for å skuffe på fra start. Hjemmelaget satte Stabæk under press, og kom til stadige småfarligheter de første ti minuttene.

Mike Jensen fikk til en bra avslutning fra distanse, Samuel Adegbenro hadde driblefest mot Stabæk-back Ronald Hernandez og det hele var under god RBK-kontroll.

Akkompagnert av kontinuerlig synging fra et for dagen meget solid Kjernen.

Men presset avtok, de store sjansene uteble den første halve omgangen, og Kåre Ingebrigtsen ble også tvunget til å gjøre et bytte da Anders Konradsen måtte gå av banen etter 22 minutter. Det ga Birger Meling muligheten som indreløper, mens Alex Gersbach tok over på venstrebacken.

Og det var Meling som skulle få den første virkelig klare scoringsmuligheten. Etter 28 minutter la Pål André Helland inn fra høyre, og Meling fikk stå fullstendig umarkert på drøye fem meter. Men i stedet for å heade kulen i nettet skled ballen av pannebrasken på rogalendingen.

Ti minutter før pause var det Adegbenros tur til å bruke hodet. En corner fra Pål André Helland landet hos Adegbenro på bakerste stolpe. Nigerianeren headet bedre enn Meling, men ballen snek seg noen centimeter til side for mål.

I tillegg kom RBK seg rundt på høyrekanten ved et par anledninger. Begge gangene fikk Stabæk klarert i siste liten.

Kokte etter pause

Lagene gikk til pause med 0-0, og to minutter ut i den andre omgangen kunne Rosenborg fått seg en skikkelig kalddusj. Etter finspill på små flater ble plutselig Raymond Gyasi spilt gjennom i feltet. André Hansen været imidlertid faren og var lynkjapt ute og avverget. Returen fra Tonny Brochmann traff aldri mål.

Men det var fortsatt Rosenborg som skapte mest. Adegbenro var nære på en corner like etter, før Nicklas Bendtner ropte på straffe – og fikk støtte fra hjemmefansen i kravet – da en Stabæk-forsvarer blokkerte en avslutning med hånden. Dommeren var imidlertid ikke enig.

Det var han heller ikke da Helland ville ha straffe 25 minutter før full tid. RBK-vingen tok ballen forbi Jeppe Moe, som forsøkte seg på en sklitakling. Helland gikk overende i duellen, og dommer Kristoffer Hagenes kunne pekt på straffemerket uten å bli beskyldt for hjemmedømming.

Like etter fikk Stabæks Moussa Njie sjansen inne i RBK-feltet. Fra skrått hold bredsidet han ballen i tverrligger og ut.

To i tverrligger

Det var i det hele tatt en fartsfylt andreomgang, der Rosenborg styrte det meste av spillet. Samtidig fikk bortelaget sine overgangsmuligheter, som da Franck Boli ble spilt fri 18 minutter før full tid. Under press av Alex Gersbach avsluttet Boli på en utrusende André Hansen.

Med tolv minutter igjen å spille begynte det etter hvert å bli smått utrolig at det fortsatt sto 0-0 på Lerkendal. Mike Jensen tok seg til dødlinjen, og la ut til Birger Meling som fyrte løs. Skuddet var hardt og hadde god retning, men nok en gang traff ballen metallet.

Det sluttet heller ikke der. Fire minutter senere gikk ballen nok en gang i tverrliggeren bak Stabæk-keeper John Alvbåge. Kaptein Jensen la til rette igjen, og Jacob Rasmussen skjøt. Men det så altså ut til å være den dagen.

Helland skulle også få en ny mulighet etter å ha blitt spilt opp av Adegbenro, men avslutningen fra hjørnet av femmeteren gikk rett på keeper.

Dermed endte det altså 0–0 på Lerkendal, og gullfesten ble foreløpig utsatt.