Slik var Hegerbergs dramatiske døgn før den store finalen: – Jeg var veldig opprørt

Lyon–Paris Saint-Germain 0–0 e.o. (straffer 7–6)

CARDIFF: –Jeg er så tom nå, men det er helt fantastisk. Hva skal jeg si? Det er vanskelig å finne ord.

Ada Hegerberg står med medaljen rundt halsen og en ball under armen. Utenfor inngangen til Cardiff City Stadium står dansende Lyon-supportere og synger navnene til henne og lagvenninnene.

For andre år på rad har hun vunnet Champions League, cup og liga.

Klokken er i ferd med å bikke midnatt. 16 timer tidligere sendte hun en melding til foreldrene. Akkurat da så det ut til at hele finalen bokstavelig talt skulle gå rett i dass for den norske stjernespissen.

Trafikkork og sur trener

La oss begynne på onsdag ettermiddag.

De franske mesterne har fløyet til Cardiff fra Lyon, men i hotellobbyen begynte trener Gérard Prêcheur å bli mektig irritert. Bussen som skulle ta dem til treningen på kamparenaen var 45 minutter forsinket. Da spillerne omsider kommer seg om bord, blir de stående i en walisisk trafikkork. Det var ingen politimotorsykler å se, ingen til å eskortere dem raskt og effektivt til målet.

Nye 45 minutter gikk i vasken.

– Dette ville aldri skjedd i herrefotballen, freste han da pressekonferansen på stadion omsider startet.

Kraftig forsinket satte han treningen i gang.

Lyons 21 år gamle spiss fra Nordvestlandet, som BBCs seere verden rundt nylig stemte frem til «verdens beste», var fokusert og konsentrert. Alt gikk som det skulle. Som den eneste av Lyon-spillerne ble hun stående igjen for å gi intervjuer.

– Nei, jeg skal snakke med dem først, sa hun bestemt da en fra Lyons støtteapparat prøvde å dra henne inn i garderoben.

– Du kommer nå, sa en klubbleder bestemt omtrent et kvarter senere. Da hadde Aftenposten, VG, NRK og TV 2 alle fått sitt.

«Gugging i magen»

Nå begynte hun å bli klar. Tilbake på hotellet sto det kylling på menyen.

– Så merket jeg at det begynte «å gugge i magen», og da var det kjørt, egentlig. Det ble en lang natt og en lang morgen, beskriver hun etter finalen.

– Du begynte å spy?

– Ja, det kom alle veier, legger hun smilende til, og tror at det må ha vært en matforgiftning, selv om hun var den eneste på laget som ble slått ut.

– Jeg var veldig frustrert i dag morges, jeg hadde en skikkelig tung natt. Jeg har holdt meg frisk til hver eneste trening gjennom sesongen, så skulle det skje nå.

– Hva tenkte du når du måtte løpe på do hele natten?

– Jeg var veldig opprørt.

Klasking på kinnet

Hegerberg måtte i tenkeboksen, og sammen med det medisinske apparatet og treneren bestemte de seg for å se an situasjonen time for time.

– Så kom familien på besøk utpå dagen, og da sa vi hele gjengen at «nå kjører vi, så ser vi hvordan det går».

Foreldrene hadde fått en SMS i åttetiden på morgenen.

– Hun skrev at hun hadde spydd hele natten, og da tenkte vi «oooohhhh». Det var en dårlig dag å bli syk på jobben, sier en hes mamma, Gerd Stolsmo mens hun venter på datteren i nattemørket utenfor stadion etter finalen.

I ettiden midt på dagen fikk familien komme inn på rommet til datter og søster.

– Du fikk gitt henne litt moderlig omsorg?

– Ja, vi fikk klasket henne litt på kinnet og sagt «kom igjen». Jeg så at hun begynte å kvikne litt til, og da skjønte vi at hun kom til å starte kampen, sier mor, som forteller om et rom som nesten var gjort om til en sykestue, med intravenøs væske og alt som kunne hjelpe å få Lyons mest målfarlige på beina.

Ny runde med oppkast

Fast føde ble det lite av utover, kun litt hvit ris og en kyllingbit.

– Så ble det litt oppkast før kampen, bare for å få oss i gang, forklarer Hegerberg.

Da finalen kom i gang ble det tydelig at det ikke var en spiss i toppslag som ledet Lyons angrepsrekke.

Hun var ikke like tøff i duellene, like aggressiv i presset på ballfører som hun pleier. Initiativene i mellomrom og bakrom kom heller ikke like hyppig.

Likevel var det hun som kom til Lyons første sjanse før kvarteret var spilt, men avslutningen gikk rett i en PSG-spiller.

– Den første omgangen var veldig hard, forklarer hun, men hun var ikke den eneste i hvitt som slet. Den amerikanske stjernen Alex Morgan trodde hun hadde ristet av seg en hamstringskade tidsnok til finalen, men fikk ikke mer enn halve den første omgangen på banen.

Med to av tre i den fryktede angrepsrekken hanglende, slet favorittene fra Lyon.

I pausen spurte treneren hvordan Hegerberg følte seg. Svaret var «vi kjører på, så bestemmer dere når jeg skal av».

Gigantisk dobbeltsjanse

Da 52 minutter var spilt fikk Lyon frispark. På bakerste stolpe dro nordvestlendingen seg fri. Avslutningen gikk rett på keeper, men for en målsnik av Hegerbergs kaliber ble returen en sjanse som hun setter 99 av 100 ganger. I kamp nummer 100 for Lyon føk ballen utenfor.

– Det er et godt spørsmål hvorfor jeg bommet, sa hun undrende etter kampen, uten å klare å finne noe svar.

Åtte minutter senere tuslet hun av banen. Like etterpå bommet pariserne på en gigantisk mulighet. Det var etter hvert to lag som tok få sjanser, og kampen ebbet målløs ut og til nok en straffesparkkonkurranse.

I fjor bommet hun da Lyon vant, i den franske cupfinalen forrige uke var det hun som avgjorde til 7–6-seier. Det ble resultatet også nå, med keeper Sarah Bouhaddi som siste målscorer.

Dermed var det Hegerberg og lagvenninnene som nok en gang kunne juble. Med et norsk flagg over skuldrene kunne hun for andre gang sette hendene i det gjeveste trofeet i klubbfotballen.

Feiring i St. Tropez

Et turbulent døgn endte på beste vis. Familien rakk å få noen klemmer både på tribunen og utenfor stadion etter en lang intervjurunde.

– Det er uvurderlig at de er her, det er så kult. Vi er et team, så dette er Champions League-gull til hele gjengen, forteller Hegerberg, som i tillegg til mamma og pappa hadde søster Andrine og kjæresten Thomas Rogne på tribunen.

Så bar det rett til flyplassen og eget fly hjem til Lyon med laget.

– Fredag stikker vi til St. Tropez og blir der ut helgen.

Det er samme sted som de dro etter fjorårets trippeltriumf. Det fristet visst til gjentagelse det og.

