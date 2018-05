Slik spilles cupens tredje runde

fotball

Fredag ettermiddag offentliggjorde Norges Fotballforbund hvem som møter hvem i cupens tredje runde.

- Vi har prøvd å ta hensyn til at lagene er inne i en tøff kampperiode og ønsker derfor minst mulig reising, selv om det er vanskelig å få til med alle. Vi har som vanlig også prøvd å unngå at lag som har møtt hverandre de siste to-tre årene ikke møtes igjen. Alle lagene fra Eliteserien er satt opp på bortebane og vi håper på mange gode og spennende oppgjør, sier seksjonsleder for turneringsadministrasjon i NFF, Rune Pedersen.

I oppsettet finnes man flere spennende lokaloppgjør, blant annet Skeid - Vålerenga, Egersund - Start, Fyllingsdalen - Brann, og Levanger - Ranheim.

To eliteserielag er allerede ute av cupen. Sandefjord gikk på et pinlig 3–0-tap mot Skeid, og Molde tapte 0–1 etter ekstraomganger mot Brattvåg.

Brattvåg får en tøff reise til 4. runde. De får nemlig Rosenborg på besøk.

Alle kampene med unntak av to spilles 9. mai.

Slik spilles alle kampene: