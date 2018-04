Slik spilles 1. runde i NM

fotball

Norges Fotballforbund har satt opp 1. runde i NM. De aller fleste kampene, med unntak av to, spilles onsdag 18. april.

– Det er som alltid stor interesse rundt første runde i NM. Vi prøver å lage gode oppgjør som skaper stort engasjement og interesse. Ellers er kriteriene at lag fra Eliteserien og OBOS skal spille borte og møter lag fra 3. og 4. divisjon og at lagene helst ikke har møttes i cupen de siste tre årene. Så har vi prøvd å unngå at lag som møtes i serien ikke skal møtes i cupen, og heller splittet disse slik at de møter lag fra andre kretser. Mange lag ønsker seg motstand fra Eliteserien, men det er kun 16 som kan få det og det er en vanskelig kabal. Vi håper oppgjørene som er satt opp vil sørge for cupfest over hele landet, sier seksjonsleder for kampadminstrasjon i NFF, Rune Pedersen til fotball.no.

Eliteserieklubbene møter disse lagene:

Østsiden - Sarpsborg 08

Årvoll - Vålerenga

Ullern - Stabæk

Kløfta - Lillestrøm

Vestfossen - Strømsgodset

Eik Tønsberg - Sandefjord

Skarphedin - Odd

Vigør - Start

Skjold - Haugesund

Sandviken - Brann

Træff - Molde

Sunndal - Kristiansund

Kvik - Ranheim

Trygg/Lade - Rosenborg (spilles torsdag 19/4)

Melbo - Bodø/Glimt (spilles torsdag 19/4)

Skjervøy - Tromsø

