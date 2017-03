Slik skal han få flere Molde-supportere på kamp

Molde (Rbnett): De siste åra har det vært en jevn nedgang av supportere på Tornekrattets felt under MFK-kampene på Aker stadion. Selv om medlemsmassen har hatt en svak økning, opplever Tornekrattet altså at det er vanskelig å få med flere supportere på kamp.

I tillegg er Tornekrattet-leder Svein Erik Jenset lei av supportere som møter opp seint til kamp, og vil få slutt på nettopp det. Nå lanserer supportergjengen et nytt konsept, for å prøve å lokke flere til MFKs hjemmekamper – men samtidig også få supporterne tidligere på stadion. Derfor har de kommet opp med det de kaller «3x45».

– Det er et uttrykk vi har jobbet oss fram til. Vi har sett at folk ofte møter seint opp til kamp på stadion, spesielt på hjemmekamper. Det vil vi gjøre noe med. Da fant vi ut at dette kunne være en lur greie. Vi ønsker å være på plass i god tid før kampstart, og lage litt liv allerede under oppvarmingen. 45 minutter før kamp bør vi kunne greie, sier Jenset til Rbnett.

– Det er det vi skal jobbe ut fra. Vi vil få flere av våre medlemmer på stadion tidligere, slik at vi kan fyre opp spillerne og skape bedre stemning. Om vi lager mer liv og røre, vil det sikkert få enda flere til å komme tidligere, noe som vil skape en snøballeffekt. Dette er jo også minst like viktig for spillerne. De må føle at de får respons allerede under oppvarmingen, og føle at det betyr mye for oss, mener supporterlederen.

– Hvordan skal dere få til å få flere supportere på kamp, og i tillegg få dem til å komme tidligere?

– Det er jo nøkkelspørsmålet her. Vi sitter jo ikke på noe fasit. Men vi må prøve på ulike måter. Vi er nødt til å gå foran må et godt eksempel selv, og gjøre folk oppmerksom på betydningen av dette. Vi må jobbe mot kulturen at alle kommer inn stadiondøra to minutter før kampstart. Så får vi justere kursen underveis når vi ser hva som fungerer og ikke, sier han.

Problem i hele landet

Det er ikke bare i Molde at man opplever tomme seter på eliteseriekampene. På de fleste eliteseriearenaer rundt om i landet er det vansker med å få fylt opp stadion.

– Det går jevnt nedover i mange byer og land. Men man kan se litt til Tyskland. Der har de gjort mye riktig. De har mye folk på kampene. Klubben må tilby mer enn to omganger med fotball. Man må legge til rette for at det også er hyggelig før kampen starter. Min mening er at det også er for dyrt å gå på kamp i Norge, og at man burde revurdert prisene litt, sier Jenset.

Fikk spørsmål på MFK-møte

Han var selv til stede på mandagens allmøte på Aker stadion med Molde Fotballklubb. Han fikk også flere spørsmål om hvordan Tornekrattet skal bli bedre den kommende sesongen.

– Jeg regnet med at det ville komme noen spørsmål til oss også, og jeg syns vi greide å svare greit på det som kom. Det viser at vi ligger frampå. Vi er villige til å erkjenne at vi har utfordringer, men jobber knallhardt for å finne løsninger for å gjøre ting bedre, sier Jenset som før jul ble gjenvalgt som leder i Tornekrattet for to nye år.

Billettvansker

50 billetter er antallet Tornekrattet har fått til eliteserieåpningen mot Kristiansund 1. april. Med en medlemsmasse på over 600, betyr det at det er mange som må se den historiske kampen fra TV-skjermen. MFK arrangerer eget kickoff dagen før kampen, med blant andre Red Hot, Frank og Tolle og Perler for svin på scena. Også Tornekrattet planlegger en markering av seriestarten den helga.

– Vi har jobbet lenge med planer om å ha kickoff den helga. Vi skjønte jo tidlig at det var mange som ikke får mulighet til å se kampen i Kristiansund. MFK skal også ha kickoff den helga, så vi ser litt på hva vi greier å få til. Interessen for kampen er enorm, sier Jenset.

Og han har følgende beskjed til dem som ikke makter å skaffe billett til serieåpningen:

– Uten å love noe, så leker vi med tanken på å kunne tilby å vise kampen med mat og drikke på et alternativ lokale. Vi jobber med saken, sier han.