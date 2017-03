Slik skal Lagerbäck gjøre Norge best i verden på ett område

LONDON: Med slippers på føttene og hendene i grilldresslommene kom Lars Lagerbäck tuslende inn til pressetreffet på dag 2 av sin første samling med det norske landslaget.

Han sa seg godt fornøyd med det han hadde sett så langt.

Om han skulle ha en liten bekymring, så er det at han skal servere så mye taktisk teori på få dager at hans elever tenker så mye ute på banen i Belfast søndag kveld, at de glemmer å spille fotball.

Forelesningene han holder på hotellet like ved Chelsea Bridge, og doseringene han kommer under øktene på Fulhams treningsanlegg lenger sørvest i verdensmetropolen, er imidlertid av avgjørende betydning.

Lars Edvin Lagerbäck Født: 16. juli 1948 Kallenavn: Lasse Spillerkarrière: Alby (1960-68), Gimonäs (1969-74). Trenerkarrière: Kilafors IF (1977-82), Arbrå BK (1983-85), Hudiksvalls BK (1987-89), Sveriges gutte- og ungdomslandslag (1990-95), Sverige B (1996-97), assistent Sverige (1998-99), Sverige (2000-2009), Nigeria (2010), Island (2011-2016), Norge (2017-) Største meritter: Har vært landslagssjef i syv mesterskap (Sverige 5, Nigeria 1, Island 1). EM-kvartfinale med Sverige i 2004 og Island i 2016. Aktuell: Leder Norge i sin første kamp som landslagssjef borte mot Nord-Irland søndag.

Terper på samhandlingen

For svensken mener at selv om Norge har rast nedover FIFA-rankingen etter begredelige resultater de siste årene, er det mulig for rødt, hvitt og blått å bli best i verden på ett område.

– Teknikk er noe du kan forbedre over lang tid, men beslutningstagning og det å forstå sin rolle er noe du kan bli best i verden på. Det handler om å automatisere og lære så mye som mulig om hva man gjør i ulike situasjoner.

Han mener at all individuell trening på et landslag handler om å bli kjent med sin rolle og de spillerne du vil forholde deg til i løpet av en kamp. En back og en kantspiller har for eksempel mye med hverandre å gjøre både offensivt og defensivt.

Derfor har også Lagerbäck rullert på lagene så mye som mulig i starten, slik at de som er aktuelle for de ulike posisjonene blir kjent med de andre de vil måtte forholde seg til.

– Samtidig er det bedre om du etter hvert får en veldig tydelig startellever, for jo flere kamper og treninger de får sammen, jo bedre lærer de hverandre å kjenne og forstår hvordan de skal opptre i ulike situasjoner.

Gjorde han Island best i verden?

Lagerbäck ledet som kjent Island til massiv suksess under sist sommers EM-sluttspill. Mener 68-åringen at laget hans da var best i verden på nettopp det relasjonelle?

– Det er ikke gøy å sitte og snakke om seg selv på den måten, men jeg synes nok at Island var et av de best organiserte lagene jeg så i EM-sluttspillet. Det synes jeg.

– Var det noe spesielt med den gruppen spillere som gjorde at det var mulig å ta dem så langt på det området?

– En faktor er definitivt at om man jobber veldig mye med organisering og taktisk trening, som mange av spillerne ikke synes er så veldig gøy, så gjelder det at spillerne er veldig sterke mentalt. Men min erfaring er at så lenge du får gode resultater, så kan du nesten få spillerne til å gjøre hva som helst. Men de islandske spillerne hadde en fantastisk mental styrke. Nå har vi bare hatt to treninger her, og det ser bra ut her også.

– Er det noen spesielle kjennetegn du ser etter hos spillerne som gjør at de kan strekke seg langt på det området?

– Jeg må passe på å balansere det, for hvis jeg jobber på en måte som gjør at spillerne ikke er motivert eller gjør sitt beste, så er det enten en feil hos meg eller hos dem. Og har vi ikke bedre spillere å velge, så må jo jeg tilpasse meg. Men jeg blir overrasket om vi treffer på slike spillere på dette nivået.

– Vi snakker jo mye om at vi skal være 100 prosent profesjonelle på og utenfor banen. Er man det, er man forberedt på å jobbe hardt. Det er ingen snarvei til fremgang, det er bare hard jobbing som gjelder. Det tror jeg spillerne vil gjøre.

– Konkret og nøyaktig

Stefan Johansen sier til NTB at det er mye som skal på plass på kort tid.

– Det er mye taktikkprat om hvordan han vil at ting skal se ut, men jeg tror det er rett vei å gjøre det når det er så kort til en viktig kamp. Han er klar og tydelig på hva han vil, og jeg tror vi skal få det til.

Også Joshua King merker at informasjonen kommer tett.

– Han er veldig konkret og nøyaktig når han formidler hva han vil og hvordan han vil at vi skal bruke informasjonen hans. Det har vært mye på kort tid, men han forklarer ting veldig bra og formidler på en måte som gjør at vi ikke må stille spørsmål i møtene