Slik har Lagerbäck gjort det i sine tidligere debuter

Søndag leder Lars Lagerbäck sin første kamp som norsk landslagssjef. Svensken er blant de få fotballtrenerne som stort sett har hatt ansvaret for landslag istedenfor klubblag. Trenergjerningen startet han da han tok over fjerdedivisjonslaget Kilafors i 1977.

Deretter fulgte opphold i Arbrå og Hudiksvalls, før han fikk en rolle i det svenske fotballforbundet. Plutselig var han ansatt som sidestilt svensk landslagssjef med vennen Tommy Söderberg. Siden har han ledet både Nigeria og selvfølgelig Island.

På søndag begynner han og Norges reise tilbake fra Fotball-Europas sump. Vi har sett nærmere på hans tidligere landslagsdebuter.

Sverige–Danmark 1–0 31.01.2000, La Manga.

Lagerbäcks første kamp som sjef sammen med Söderberg og begynnelsen på duoen som gikk under kallenavnet «Lars-Tommy» helt til Söderberg ga seg i 2004.

Sverige hadde klart å kvalifisere seg til EM i Nederland og Belgia. Svenskene havnet i en tøff gruppe, med Italia, Tyrkia og Belgia. Lagerbäcks forberedelser begynte på La Manga i januar. Sverige møtte Danmark i første kamp av 2000/2001-versjonen av Det nordiske mesterskapet i fotball. Mesteparten av kampene i turneringen ble spilt på La Manga, mens de nordiske ligaene hadde vinterpause.

Sverige stilte med følgende lag: Gustafsson–Nilsson, Saarenpää, Lucic, Kåmark–Andersson, Svensson, Andersson–Allbäck, Jonson.

Benyttede innbyttere: Svensson, Andersson, Linderoth og Wallerstedt.

Ifølge fotbollsweden stilte Sverige i en 4–4–2-formasjon. Altså slik det er ventet at Norge stiller på søndag. De blågule spilte uavgjort 1–1 mot Norge noen dager etter seieren mot Danmark. En ung John Carew scoret Norges mål. I EM ble det vanskeligere. Tap mot Belgia og Italia, i tillegg til uavgjort mot Tyrkia, sørget for at svenskene i likhet med Norge ikke gikk videre fra gruppespillet. Lagerbäck fikk imidlertid Sverige til mange mesterskap etterpå, mens Norge enda ser tilbake på EM 2000 som siste mesterskap.

Sverige–Nederland 2–2 18. august 2004, Råsunda

Sverige kom seg helt til åttendedelsfinalen i VM 2002. Söderberg satte punktum på et suksessrikt partnerskap da han ga seg etter EM i 2004.

– Vi fungerte sammen. Jeg tror man blir sterkere som gruppe om man jobber sammen. Lederskap handler ikke om én person, men om å bygge et bra team rundt, har Söderberg sagt i ettertid.

Etter at Nederland vant straffesparkkonkurransen i EM, møttes lagene til vennskapskamp under to måneder senere. Da satt Lagerbäck alene som sjef.

Sveriges lag: Isaksson – Lucic, Mellberg, Hansson, Edman – Linderoth – Nilsson, Ljungberg, Wilhelmsson -Jonsson, Ibrahimovic.

Benyttede innbyttere: Östlund, Svensson, Alexandersson, Allbäck, Dorsin.

Zlatan Ibrahimovic sin scoring etter 69 minutter sørget for poengdeling. Det til tider turbulente samarbeidet mellom storscoreren og Lagerbäck hjalp siden Sverige til VM i 2006 og EM 2008.

– Om man har verdensklassespillere med spesielle egenskaper, er det en utfordring i seg selv. Da skal den spillerens egenskaper tilpasses et kollektiv. Har du spillere som ikke har ekstreme egenskaper, syns jeg på en måte at det er lettere å jobbe med et lag på den måten, svarte Lagerbäck da han ble spurt om Ibrahimovic under pressekonferansen der han ble presentert som norsk landslagssjef.

Nigeria–Kongo 5–2 3. mars 2010, Abuja

Nigeria var allerede kvalifisert til VM i Sør-Afrika da Lagerbäck fikk en kontrakt på fem måneder for å lede laget under mesterskapet. Med seg på lasset hadde han sin trofaste assistent, Roland Andersson.

I 2010 gikk «Super Eagles» helt til semifinalen i afrikamesterskapet–den tapte de mot Ghana. På dagen én måned etterpå var Lagerbäck klar. Lagets første kamp i oppkjøringen til VM gikk hjemme mot Kongo. Det ble på ingen måter en typisk Lagerbäck-kamp, men i stedet en syvmålsfest.

Nigerias lag: Oluwaniyi–Apam, Echiejile, Okonkwo, Ike–Kaita, Gabriel, Ezimora, Obinna–Utaka, Idehen.

Benyttede innbyttere: Olawale, Koformata, Akpan, Taiwo.

Nigeria vant treningskampen greit, selv om Kongo reduserte to ganger. Noen måneder senere, før VM, ble han spurt om laget manglet taktisk disiplin.

– Alle lag som ønsker å vinne må ha en god ramme. Det betyr at spillere må være i god fysisk form og være klare til å jobbe hardt. Laget må fungere som en enhet, der alle gjør sin jobb. Barcelona gjør dette. Brasil også. Vi må gjøre det samme, sa Lagerbäck til Worldsoccer.

Nigeria kom ikke videre fra gruppespillet på afrikansk jord. Tap mot finalist Argentina, Hellas og uavgjort mot Sør-Korea ødela laget og Lagerbäcks sjanser.

Japan–Island 3–1 24. februar 2012, Osaka

Lagerbäcks største eventyr startet også med det eneste debutapet han har som landslagssjef. Han var klar for Island i oktober 2011, men måtte vente noen måneder med å få sett sin første kamp fra den islandske trenerbenken.

Island stilte med følgende lag mot Japan: Halldórsson–Jónsson, Adalsteinsson, Jónasson, Kristjánsson–Danielsson, Sigurðsson, Smárason, Thorvaldsson–Vilhjálmsson, Valdimarsson.

Benyttede innbyttere: Gunnleifsson, Thorsteinsson, Fridgeirsson, Skúlason, Johannsson, Bjórnsson.

Halldórsson, Skúlason og Sigurðsson startet alle den famøse 16-delsfinalen mot England i EM.

Lagerbäcks første viktige kamp med Island var faktisk VM-kvalifiseringskampen mot Norge i september 2012. Det endte med en overbevisende 2–0-seier til islendingen på hjemmebane. Drillos menn var aldri i nærheten av å komme seg til Brasil, mens Island måtte gi tapt mot Kroatia i playoff. Den veldokumenterte fortsettelsen i samarbeid med Heimir Hallgrímsson er av det eventyrlige slaget.

Etter Island-suksessen ble Lagerbäck spurt om hvordan man får det beste ut av de mindre fotballnasjonene.

– Jeg vil kalle meg selv en realistisk optimist. Du må analysere hva som er mulig for deg på en realistisk måte. Så må du se på styrkene til motstanderen for å finne en måte å spille på. Det er den eneste muligheten. Hvis du prøver å kopiere et lag, som har andre eller bedre ferdigheter, kommer du til å tape, sa han til The Independent i november 2016.