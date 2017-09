Slik går det i bunnstriden: Viking er fortapt. Dette laget slår mest sannsynlig følge.

Norsk Regnesentrals fremgangsmåte:

Beregningene er basert på en statistisk modell hvor hvert lag har et styrketall. Det tas hensyn til hjemmebanefordel, men ikke eventuell formutvikling. Den (relative) hjemmebanefordelen er den samme for alle lag.

Styrketallene og hjemmebanefordelen er ukjente størrelser som tallfestes ved hjelp av resultatene i kampene som er spilt hittil i år. Her tas det hensyn til hvilke lag som har spilt mot hverandre, slik at en seier over et godt lag er bedre enn en (like stor) seier over et dårligere lag. En stor seier er i tillegg bedre enn en ettmålsseier. Tidligere har vi også lagt noe vekt på fjorårets resultater for å bestemme styrketallene og hjemmebanefordelen, men i dette tilfellet baserer vi oss på årets kamper alene.

Rangering av lagene basert på styrketallene følger dermed ikke helt tabellsituasjonen, men avviker noe fordi det tas hensyn til hvem som har møtt hvem og fordi også målforskjell har betydning for beregning av styrketallene. Modellen mener derfor at Rosenborg er årets beste lag (styrketall 100), mens Brann ligger et hakk under på andreplass (styrketall 97). Sarpsborg 08 er det tredje beste laget (styrketall 96).

Når styrketallene og hjemmebanefordelen er tallfestet fra de spilte kampene, spilles resten av kampene 50 000 ganger på en datamaskin. Tabellsituasjonen gjøres tilsvarende opp 50 000 ganger. Deretter beregnes det hvor mange ganger Rosenborg kommer på førsteplass, andreplass og så videre, og tilsvarende for alle lag, som igjen gir sannsynligheten for plassering for hvert enkelt lag. Det samme gjøres for enkeltkamper.