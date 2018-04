Slet seg videre: Her rystes RBK-stjernene av kompisgjengen fra nivå fem

fotball

Trygg/Lade – Rosenborg 2–4 (2-1)

Han gliste godt der han gikk til pause, for anledningen dresskledte Steffen Iversen.

4. divisjonsgutta hans hadde levert varene så det holdt de første 45 minuttene. Trygg/Lade ledet cupkampen 2-1, og hadde gitt de om lag 1500 tilskuerne ordentlig valuta for pengene.

De samme spillerne hadde samtidig gitt RBK-trener Kåre Ingebrigtsen noe ordentlig å tenke på. For da 2. omgang startet på Ladesletta, var både Alexander Søderlund og Birger Meling kastet inn for å sørge for å gi Rosenborg den tyngden som krevdes for å snu kampen.

Snudde tidlig i 2. omgang

RBK-stjernene snudde da også kampen, noe vi kommer tilbake til lenger ned i artikkelen. De snudde den også akkurat så tidlig som Bruttern nok håpet på - for at det aldri skulle bli ordentlig ubehagelig.

Og de snudde den akkurat for tidlig til at hjemmelaget turte tro helt på det som ville ha blitt tidenes cupbombe i NM-historien.

Samtidig: Da kampen rundet 90 minutter sto det fortsatt 2–3. Og det var en uheldig Michael Haugen Bjørnstad, som ellers hadde levert meget solid, som satte inn 2–4-målet i eget nett.

Ungt RBK-lag

Trener Ingebrigtsen hadde bestemt seg for å lufte troppen ordentlig til 1. runde-kampen. Dette mot et Trygg/Lade som holder til i 4. divisjon, men som har flere spillere både med erfaring fra RBKs juniorlag og 2. divisjon i startelleveren. Dette gjorde at Steffen Iversens menn sto fysisk godt mot det unge RBK-laget.

Og selv om Rosenborg skapte et par brukbare sjanser tidlig, med et tverrliggerskudd signert Jonathan Levi og en avslutning rett over fra Marius Lundemo, var det såpass jevnt at det egentlig ikke var så mye å si på da Nichlas Midtsand sendte hjemmelaget i ledelsen - midtveis i 1. omgang.

Spissen var kjappest på en retur etter et hardt frispark, og banket ballen i nettaket. 1–0!

Rosenborg ristet av seg denne smellen relativt fort, da leiesoldat Rafik Zekhnini avsluttet et Jonathan Levi-innlegg fire minutter senere. 1–1 på Ladesletta.

Men: Da «hele» Lade trodde at hjemmelaget hadde løpt fra seg, slo Trygg/Lade til igjen. I det 45. minutt fikk hjemmelaget corner, hvor ballen rullet ut til midtbanemann Stian Berre i returrommet.

Fra 16 meter – med strak vrist – PANG – 2-1 til kompisgjengen!

Lundemo og Søderlund

Så satte altså Bruttern inn Søderlund for unggutten Erik Botheim, mens Meling kom inn for Jonathan Levi. RBK-treneren flyttet samtidig Yann-Erik de Lanlay opp fra uvant indreløperplass til kant .

Og med endringene snudde det. To minutter inn i omgangen slo Birger Meling inn, og i feltet raget Lundemo høyest. 2-2.

Så, kun tre-fire minutter etter det igjen, tok Søderlund ansvar. Et godt innlegg fra Zekhnini – og toppscoreren fra 2015-sesongen stanget ballen i nota. 2–3. Og atskillig lavere puls på RBK-benken igjen.

Holdt meget godt unna

Så skal Trygg/Lade ha stor kred for måten man svarte på to kjappe baklengs. Joda, Aleander Søderlund kunne ha økt, med en brukbar heading etter rundt timen, men utover dette ble det mye nesten med RBK. Hjemmelaget maktet heller ikke å skape all verden, men kampbildet jevnet seg ut igjen - som gjorde at det levde hele veien inn.

Til man altså kom inn i overtiden, og selvmålet pyntet på RBK-resultatet.

Etter oppgjøret var de lokale heltene invitert til bankett på Ladekaia. Og tross tapet: Steffen Iversen har grunn til å være stolt av gutten sine akkurat i kveld. For det ble akkurat slik man spådde på forhånd: En real cupfest i bydelen denne torsdagskvelden.

PS! 16-årige Emil Konradsen Ceide fikk sin RBK-debut, da han kom inn med et kvarter igjen å spille. Finnsnes-gutten spilte venstrekant.