Skullerud: − Jeg er bare så utrolig skuffet

fotball

AALESUND - STRØMSGODSET 4–3

I det 88. minuttet headet Marcus Pedersen inn 3-2-ledelse for Strømsgodset mot AaFK. Og med uavgjort i kampen mellom Molde og Sarpsborg 08 innebar det at bronsemedaljen var klar for å bli med hjem til Drammen.

Men alt ble snudd på hodet i løpet av to minutter.

− Fikk ikke byttet

− Vi måtte gamble, og sende mange mann i angrep da vi havnet under 1-2. Det betalte seg. Men vi fikk aldri byttet og omgruppert oss igjen da vi gikk opp til 3-2. Det var rett og slett ikke stopp i spillet til å kunne gjøre endringene. Vi skulle sette på en ekstra midtstopper i sluttminuttene, sa en tydelig preget Tor Ole Skullerud etter kampen.

Strømsgodset-treneren måtte dermed se bronsen forsvinne – istedenfor å sikre seieren.

Først utlignet Mostafa Abdellaoue til 3-3 med sin andre scoring for dagen bare to minutter etter at Pedersen scoret.

− Med 3-3 var vi nødt til å gamble igjen, og vi sendte igjen flere spillere opp i angrep, sier Skullerud. Men denne gangen betalte ikke gamblingen seg.

Begge ble tapere

To minutter etter utligningen scoret Abdellaoue sitt tredje mål for kvelden. Dermed endte det med 3-4-tap for drammenserne – i en kamp som var både underholdende, sjanserik og dramatisk.

Begge lag hadde mye å spille for. Strømsgodset for bronsemedalje – AaFK for å berge plassen i eliteserien.

Men dette var en kamp der det ikke ble noen vinnere. AaFK rykker ned, mens Strømsgodset står igjen med den sure fjerdeplassen. Seierrekken stoppet på åtte kamper – og kun noen snublesteg de fem siste minuttene av sesongen siste kamp ødela den niende seieren på rad. Som hadde gitt bronse.

− Jeg er bare så utrolig skuffet akkurat nå. Jeg føler at vi ikke står igjen med noen ting, sier Skullerud.