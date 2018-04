Klar for Molde: Leke James skrev under på treårskontrakt

fotball

Den tidligere Aalesund-spilleren Leke James (25) ble som ventet presentert i Molde-drakt mandag. Spissen har vært i forhandlinger med klubben de siste dagene og nå er alle detaljene i kontrakten på plass. James skal erstatte Erling Håland (17), som etter all sannsynlighet blir solgt til utlandet når sommervinduet åpner i juli.

MFK skriver følgende i en pressemelding: «Leke Samson James har signert en kontrakt som strekker seg ut 2020, det bekrefter administrerende direktør Øystein Neerland. Leke har vist tidligere at han er en spiss av fremste klasse på øverste nivå. Vi glad for at han nå er i Molde og vi er trygge på at vi får ham i samme gode form som han var sist i Ålesund. Han er nå skadefri og klar for opptrening og vil være i slag om ikke så lenge. Leke er en gutt med en fantastisk personlighet, som vil gi mye positiv energi i gruppa, sier Ole Gunnar Solskjær.»

Leke James kom til Aalesund i 2012 og ble klubbens toppscorer (37 mål på 90 seriekamper) før han ble solgt til kinesiske Beijing Enterprises Group FC for rundt 20 millioner kroner i 2016. James mistet store deler av 2017 på grunn av skade og operasjon i hælen.

Han signerte for tre år i Kina, men kontrakten ble terminert i vinter og spissen har ifølge transfermarkt.com vært Bosman-spiller siden 28. februar i år. Han blir derfor spilleberettiget umiddelbart, til tross for at overgangsvinduet er stengt.