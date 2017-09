Skrekktapet ble stemplet som «det verste i fotballhistorien»: – Jeg tror ikke vi ble like rundspilt som i går

Mandag ble det norske A-landslaget utspilt og ydmyket av Tyskland, og sendt hjem med 0–6 i bagasjen.

Det var Norges største tap siden 0–9 mot Nederland i VM-kvalifiseringen i 1972.

Tidligere Molde- og Fredrikstad-profil Jan Fuglset spilte på topp i den kampen, sammen med broren Thor.

– Vi var ikke så mye borti ballen, sier Fuglset og ler.

Nederland, med legenden Johan Cruyff i spissen, ledet 1–0 til pause for 45 år siden. Etter pause smalt det. Cruyff scoret to ganger, og Johan Neeskens tre i oppgjøret.

– Det var veldig flaut å være på banen. Jeg husker at jeg så er klipp fra kampen på Sportsrevyen da vi kom hjem, og der var det lagt på bakgrunnsmusikk. De spilte «Sønner av Norge», sier Fuglset og humrer.

VG tok fram krigstypene og kalte Norges innsats for «Det verste tapet i fotballhistorien» i tittelen.

«Vi kan snakke om 0–10 på Råsunda i 1945 og 0–9 i Stettin i 1963. Avslutningen i går er det verste norsk fotball har opplevd til dags dato. Åtte mål baklengs på en omgang er grusom kost. Vi får takke høyere makter for at nederlenderne misbrukte de mest opplagte sjansene i første omgang», kommenterte VGs Grunnar Kroge etter nedsablingen i Nederland.

Laget som tapte 0–9 ble også omdøpt til Sportsklubben 09.

– Det var amatører mot profesjonelle, sier Fuglset.

– En ekkel opplevelse

Han fikk med seg deler av Norges 0–6-tap mot Tyskland i går, etter å ha byttet mellom den kampen og England-Slovakia.

– Jeg synes litt synd på spillerne. De blir så maktesløse, men Tyskland er gode. Jeg håper de tar lærdom av kampen, og bare glemmer den så fort som mulig, sier Fuglset.

– Hvordan var reaksjonene fra folk i 1972?

– Vi fikk mye tyn fra folk, selvfølgelig. Men jeg følte vi fikk en oppreisning da vi spilte mot de hjemme. Da leverte vi en god prestasjon, selv om Cruyff hadde en hælpasning mot slutten der, og Nederland vant 2–1, sier Fuglset.

Harry Hestad spilte 23 landskamper for Norge. Før tapet i 1972 hadde han nettopp kommet hjem fra proffspill i nederlandske FC Den Haag.

– Kampen var en vond opplevelse. Jeg husker at vi fikk en corner, og den gikk bak mål, sier Hestad og ler.

– Spillerne får ta kritikken

Han ber Lars Lagerbäcks gutter bare glemme kampen og reise seg igjen.

– De møtte et godt lag, som var giret til 1000 for å vise seg fram foran egne supportere, sier Hestad, som mener man uansett bør forvente mer av de beste spillerne i Norge.

– Det var en total svikt, og det bør ikke være så stor forskjell. Dette er profesjonelle fotballspillere, som lever av dette, sier Hestad.

– Hva bør forventes av det norske A-landslaget?

– Vi bør i hvert fall være med å kjempe om en andreplass i gruppa. Det skal ikke være som det er nå, hvor vi ligger i bunnen, sier Hestad.

– Et fantastisk minne

Tidligere Rosenborg-spiller Erling Meirik var midtstopper på laget som tapte 0–9 i 1972.

– Jeg husker kampen veldig godt, og det er min desidert største fotballopplevelse. Jeg sto med lua i hånda, og beundret Johan Cruyff og hele den gjengen der, sier 68-åringen.

Han understreker at ingen hadde noen forventninger til Norge den gang.

– Jeg har ingen negative følelser etter den kampen. Det er et fantastisk minne, sier Meirik.

Det var engelskmannen George Curtis som var landslagstrener for Norge i den perioden.

– Jeg husker en liten taktisk vri fra den kampen. Vi fikk beskjed av Curtis at hvis vi fikk et innkast, så skulle vi kaste ballen så langt vi kunne mot Nederlands cornerflagg, slik at de skulle bruke lang tid på å få ballen på vår halvdel igjen, sier Meirik.

Han erindrer også at Per Pettersen hadde fått Cruyff som spesialoppgave i oppgjøret.

– Det gikk forferdelig dårlig, bortsett fra de siste tre-fire minuttene. Da hadde Per fullstendig tak på ham, for han ville bytte trøye med Cruyff etter kampen, og måtte holde seg i nærheten, sier Meirik og ler.

– Hva tenkte du da du så mandagens landskamp?

– Jeg måtte jeg spørre meg selv om vi ble så rundspilt den gangen. Det er jeg jaggu meg ikke sikker på, sier Meirik.