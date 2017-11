Skiforbundet reagerer: – Vi skal ta opp med Northug måten han omtaler lagkamerater

langrenn

Saken behandles nå i Norges Skiforbund.

Dette bekrefter Gro Eide, medieansvarlig for langrenn i Skiforbundet, overfor TV 2.

– Dette er en personalsak som vi håndterer internt og direkte med Petter Northug, skriver hun i en sms til mediene.

Kommunikasjonsdirektør i Norges Skiforbund, Espen Graff, er klar på at dette er en sak mellom ledelsen i forbundet og Petter Northug. Det har vært en del forvirring rundt nettopp begrepet «personalsak».

– Er det opprettet en personalsak mot Petter Northug?

– Vi følger opp denne saken direkte med Petter Northug. Det vi, blant annet, vil ta opp, er hvordan han omtaler lagkamerater i sosiale medier, sier Graff til Aftenpposten.

– Hvilke reaksjoner mot Petter Northug kan en slik behandling av denne saken ende med?

– Jeg har ingen spekulasjoner knyttet til det, sier Graff.

Mandag bekreftet skiforbundet at Northug er vraket til verdenscupåpningen i finske Ruka. Trønderen var syk under sesongåpningen på Beitostølen, men er nå frisk og i trening igjen.

Northug ble naturlig nok sint og skuffet over at han ikke er med til Finland. Mandag la han ut et innlegg på Instagram, der han gjorde narr av både lagkamerater og trenere etter vrakingen.

Stikk til landslagsledelsen

Northug laget snakkebobler på et bilde av de to langrennssjefene Vidar Løfshus og Tor Arne Hetland, med følgende dialog:

Løfshus: – Vi tar vel ikke Northug med til Ruka?

Hetland:– Selvfølgelig ikke, vi må prioritere medaljegarantister i OL-sesongen. Kjør inn Golberg, Krüger, Holund, Tønseth, Fossli og Brandsdal. Mesterskapsløpere med X-faktor.

Løfshus: – Og vi får ikke pes i media?

Hetland: – Seff ikke. Papa Esten O. i Dagbladet kommer til å backe oss.

Det falt ikke i smak hos skiforbundet, som nå har opprettet personalsak mot Northug.

TV2-ekspert Johan Kaggestad mener det er å dra det for langt.

– Jeg ville satt meg ned og snakket med Petter før jeg opprettet en personalsak. De burde klargjort kommunikasjonsregler på forhånd, så hadde det vært klart for alle om dette utspillet fra Northug er brudd på spillereglene eller ikke. For dette høres drastisk ut, sier han til TV 2.

Northug manager Are Sørum Langås var tirsdag formiddag ukjent med at det er snakk om en personalsak mot Petter Northug.

– Dette vet jeg ingenting om, og jeg vet egentlig ikke hva det innebærer at det nå er snakk om en personalsak mot Petter Northug, sier hans manager Are Sørum Langås.

Han mener at morsomhetene til Petter Northug på sosiale medier er innenfor.

– Dette er jo humor brukt i kampens hete. Petter har ingen negative tanker om sin lagkompiser. Det vet jeg, og jeg er også sikker på de andre løperne på laget tar det med et smil, sier Langås til Aftenposten.

På spørsmål fra Adresseavisen om det stemmer at Langås ikke er informert og i så fall hvorfor ikke, gir ikke Eide noe konkret svar, men viser til at hun nå er opptatt med et foredrag.