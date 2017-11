Sjelden Viking-seier etter uvanlig snuoperasjon

fotball

Viking – Sarpsborg 08 2–1

Jubelen var så kraftig da sluttsignalet lød fire minutter på overtid, at du skulle tro det var Viking og ikke Sarpsborg som kjempet om edelt metall.

To minutter før slutt tok innbytter Fredrik Torsteinbø ballen på halvspretten og murte den inn utagbart for Sarpsborgs Anders Kristiansen, tidligere Viking- og Bryne-keeper.

Første hjemmeseier på over fem måneder

Viking hadde snudd 0–1 til 2–1 og seier for første gang på Viking stadion siden 4. juni. Den gangen Kristiansund ble slått. Ikke rart det var jubel her.

Sterke, individuelle prestasjoner

Og la det være sagt, seieren var fortjent, meget fortjent, for dette var et Viking-lag som ikke bare kjempet og la grunnlaget slik, det var også et Viking-lag som viste frem individuelle kvaliteter gjennom flere av spillerne.

I særlig grad Kristoffer Haugen, Zymer Bytyqi og George Green.

Kampfakta, eliteserien, fotball, menn

Viking – Sarpsborg 2–1 (1–1)

Viking stadion, 7467 solgte billetter

Dommer: Kai Erik Steen, IL Gneist.

Mål: 0–1 Patrick Mortensen (17.), 1–1 George Green (22.), 2–1 Fredrik Torsteinbø (88.)

Gult kort: George Green, Zymer Bytyqi og Julian Ryerson, Viking, Nicolai Poulsen, Sarpsborg.

Sjanser: 3–4

Hjørnespark: 3–4

Viking (4–5–1): Iven Austbø – Julian Ryerson, Sime Gregov, Jose Manuel Cruz Orozco, Kristoffer Haugen – Michael Enge Haukås (Fredrik Torsteinbø fra 69.), Ross Jenkins, André Danielsen, George Green (Mathias Bringaker fra 74.), Zymer Bytyqi – Tommy Høiland.

Sarpsborg (4–4–2): Anders Kristiansen – Joackim Jørgensen, Sigurd Rosted, Joachim Thomassen, Jon-Helge Tveita (Anders Østli fra 90.)- Nicolai Søberg Poulsen, Tobias Heintz (Jonas Keijo Antti Lindberg fra 49.), Kristoffer Zachariassen, Kristoffer Normann Hansen (Tor Øyvind Holta fra 70.) – Krepin Diatta, Patrick Mortensen.

Viking fikk egentlig en fryktelig dårlig start på kampen og lignet veldig mye på de to siste mot Vålerenga og Tromsø.

Da Sarpsborg først kom med et skikkelig skremmeskudd som ga nesten mål, og etter 17 minutter gjorde alvor av skremselen, fryktet vi en ny ydmykende omgang på Viking stadion.

I stedet gjorde de mørkeblå som de sjelden eller aldri har gjort tidligere i sesongen, tok tak, vant dullene og skapte muligheter, fra venstresiden med Kristoffer Haugen, André Danielsen og Michael Haukås.

Og aller mest fra høyre med Julian Ryerson, Zymer Bytyqi og George Green. Sistnevnte storkoste seg på den litt høstsleipe grasmatta og ble belønnet med scoring, utligning og 1–1 da han viste for all verden at ballen skulle over målstreken.

I forkant gjorde Zymer Bytyqi alt rett, erobret ballen midt på banen, satt full fart mot Sarpsborgs mål, kom seg til slutt forbi tidligere Viking-spiller Jon-Helge Tveita.

George Green er klasse

Anders Kristiansen, sarpekeeperen, reddet skuddet, men ga retur som Green, det tidligere stortalentet i Everton, var først på.

Lenge siden vi har opplevd en slik glede på Viking stadion, blant fansen, blant spillerne, og i særdeleshet fra unge Green, en gutt det stråler så stor vilje fra at Vikings mørkeblå drakt fremstår som selvlysende på den kroppen.

Green ble sliten utover i andre omgang, men de mørkeblå var så godt på gang at den ene etter den andre sto frem med en helt annen kvalitet enn tidligere i sesongen.

Det skyldes noe at Sarpsborg-laget var tamt, men mye mer at Viking var bra.

Bakerst var Iven Austbø tilbake, og en Iven Austbø i søndagens utgave, fortsatt er Vikings ener.

Stopperne Cruz og Gregov viste at de kan, midtbanen var meget god med Ross Jenkins, André Danielsen og Michael Haukås.

De tidligere nevnte behøver ikke nevnes en gang til, for dette var dagen da dyktige individualister skapte et lag av Viking.