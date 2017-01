Sivert (17) viste seg fram i MFK-debuten

MOLDE (Rbnett): Lørdag tok MFK imot det sammensatte kretslaget fra Nordmøre og Romsdal fotballkrets. Molde stilte med to forskjellige lag i hver omgang, og det var kun Eirik Hestad som spilte samtlige 90 minutter.

Scoret i debuten

En som kom inn til andre omgang var 17-åringen Sivert Gussiås. Han viste seg virkelig fram foran Ole Gunnar Solskjær i sin første kamp på A-laget.

Kvarteret før slutt ble angriperen felt og skaffet MFK straffespark. Sander Svendsen bommet imidlertid fra krittmerket. Fem minutter før slutt fikk Gussiås nok en gang vist fram hva som bor i unggutten, da han enkelt rundet keeper og hamret ballen i mål til 4-1-ledelse til MFK.

– Det var utrolig spennende. Det var mye nytt for meg. Tempoet var høyere, og det krever mer fra meg. Alt i alt syns jeg det gikk ganske bra. Starten av omgangen min var ikke all verden, men det løsnet etter hvert, sier Gussiås til Rbnett om hvordan det gikk.

Aursnes-dobbel

For kretslaget fikk det etter hvert tøft mot MFK-guttene. Til pause sto det ”bare” 1–0 til MFK etter Eirik Hestads ledermål. Like etter hvilen chippet banens bestemann Fredrik Aursnes lekkert inn 2–0 til MFK, før målgeita Jan Roger Angvik reduserte for kretslaget med en god heading.

Mot slutten ble forskjellen mellom lagene mer tydelig, og Sander Svendsen, Gussiås og Aursnes sørget for at MFK til slutt vant 5–1.

Ut med skade

For Gussiås sin del endte kampen litt for tidlig. Han måtte forlate banen med skade noen minutter før slutt, og sto med en ispose på begge knærne da han snakket med Rbnett etter kampen.

Likevel var han mest glad for at en guttedrøm gikk i oppfyllelse – spille for førstelaget til MFK på Aker stadion.

– Jeg fikk beskjeden om at jeg skulle være med en kveld tidligere denne uka. Det var utrolig artig å få være med. Det øker motivasjonen til å jobbe på videre. Jeg vil utvikle meg og mine spisskompetanser foran mål videre, sier Gussiås.

Slik stilte lagene:

MFK 1. omgang: Andreas Linde - Christoffer Remmer, Ruben Gabrielsen, Leo Skiri Østigård, Elias Mordal - Eirik Hestad, Babacar Sarr, Petter Strand, Tobias Svendsen - Eman Markovic, Ottar Magnus Karlsson.

MFK 2. omgang: Neydson da Silva - Kristian Strande, Stian Rode Gregersen, Joona Toivio - Isak Ssewankambo, Ola Husby, Fredrik Aursnes, Eirik Hestad, Ole Martin Rindarøy - Sander Svendsen, Sivert Gussiås.

Nordmøre og Romsdal fotballkrets: Morten Gule - Anders Hagset Stavnesli, Bjørnar Eltervåg, Arnt Erik Brakstad, Yngve Frostad - Jan Roger Angvik, Jan Kristian Sørli, Aksel Berget Skjølsvik, Magne Quanvik, Amund Stavem - Christoffer Folland.

Inn til 2. omgang: Rolf Andre Bratli, John Erik Klinge, Vegard Ledal, Eirik Taklo, Tommy Kanishi Andreassen, Erik Ruud Ramsli, Stein Todalshaug, Vegar Brøske.