Seriestarten på Kristiansund stadion er reddet

Forrige uke skrev Tidens Krav at en konkurs av bedriften Lønnheim Stål AS hadde skapt store problemer for leveransen av stål til KBKs nye tribunetak.

Entreprenør Helge Strand i Strand & Stubø og prosjektleder Øivind Holten fryktet at årets første eliteseriekamp 1. april måtte bli utsatt.

– Foreløpig vil jeg ikke rope ulv, ulv, men ja, dette er dramatisk, sa Holten til avisen den gang.

Kjøper opp konkursboet

Men i Tidens Krav lørdag kommer Holten med en god nyhet.

Even Lønnheim og sønnen Marius har kjøpt opp konkursboet, og arbeidet kan dermed fortsette som planlagt.

– Det betyr at montering av tribune sør starter 13. februar, sier Holten til avisen.

– Har hjerte i KBK og Kristiansund

Even Lønnheim bekrefter kjøpet overfor Tidens Krav.

– Dette gjør vi fordi vi har hjerte i KBK og Kristiansund, sier han til avisen. Sammen med sønnen ønsker han i første omgang å redde KBKs prosjekt:

– Hva som skjer videre i Valsøybotn er det for tidlig å si noe om. Men det er klart at vi alle håper det kan la seg gjøre å drive videre i en eller annen form.