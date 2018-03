Seks spillere fra Romsdal med på talentleir: – En stor opplevelse

fotball

Den siste uka har noen av landets mest lovende fotballspillerne født i 2003 og 2004 vært samlet til Statoil talentleir i Østfoldhallen i Sarpsborg. Samlingen er siste hinder før et eventuelt landslagsuttak for talentene.

Blant spillerne som var med på samlingen, var seks spillere fra Romsdal. Erle Aandal (Åndalsnes), Sanna Andersen Mahle (Træff), Stine Brekken (Åndalsnes) og June Grønseth (Bud) var med på jentesamlingen. Blant guttene var Johan Haanæs (Molde) og Dawid Bugaj (Molde) med.

– Lover godt for fremtiden

– Det er veldig mange spennende spillere her. Vi ser at det er flere ulike typer nå enn det var for fem år siden både når det gjelder egenskaper og posisjoner. Det lover godt for fremtiden i norsk fotball, sier Håkon Grøttland som er fagansvarlig landslagsskolen.

– Dette skal være en referansearena for spillerne. De skal få et bilde av hvor lista ligge nasjonalt, hva som kreves og hvordan de ligger an sammenlignet med de 60 største talentene i Norge i sitt alderskull, forteller Grøttland videre.

I tillegg til trening og internkamper, jobbes det mye med videoanalyse for spillerne på samlingen.

Lærerike dager

Guttene var samlet først denne uka, og deretter var det jentenes tur. Slik opplevde de lokale spillerne selv talentleiren:

Erle Aandal (Åndalsnes IF) - 13, midtstopper

– Jeg har hatt mange fine og lærerike dager her i Sarpsborg. Jeg har lært mange forskjellige øvelser og jeg har også blitt kjent med mange talentfulle spillere. Jeg har fått kjent på nivået blant de beste 14-åringene i landet, noe som selvfølgelig har vært inspirerende. Vi har holdt mye på med videoanalyse hvor jeg har sett på egne prestasjoner og snakket om min rolle på banen. Jeg har lært mye nytt som jeg vil ta med meg fremover.

Sanna Andersen Mahle (SK Træff) - 13, midtbane

– Oppholdet på Statoil talentleir har vært veldig lærerikt og gøy. Det har vært spennende å prøve seg på et høyere nivå, analysere mine egne kamper og bli kjent med nye folk. Jeg tar med meg flere gode tilbakemeldinger fra trenerne og mye ny lærdom. Jeg synes det har vært kjekt å være med på Statoil talentleir.

Stine Brekken (Åndalsnes IF) - 13, midtbane

– Jeg synes det har vært spennende å få prøve seg på et høyere nivå enn det vi er vant til. Vi har lært mange nye og morsomme øvelser. Det har gått veldig greit på kamp og trening. Vi har også blitt kjent med mange nye jenter i løpet av dagene her i Sarpsborg. Jeg synes det har vært veldig lærerikt og motiverende.

June Grønseth (Bud IL) - 15, midtstopper

– Først og fremst er det jo en stor opplevelse bare å få være med på dette, men selvfølgelig ønsker man å vise seg fra sin aller beste side. Det er lærerikt å se hvordan man ligger an i forhold til de andre jentene i landet. Det er veldig hard konkurranse. Med en gang man går på banen, må man være 100 % på. Og man ser at mye hard trening med god kvalitet må til for å havne opp med de beste. Det er kjekt både på og utenfor banen. Her kan man se og lære hva som er forskjellen på de beste og de nest beste når det gjelder kvalitet og tempo med ball, men også det som skjer utenfor banen med søvn og kosthold. Noe av det viktigste gjennom samlingen er vel at man lærer nye ting og tar med oss erfaringer hjem til hverdagen.

Dawid Bugaj (Molde FK) - 13, høyreback

– Det var veldig gøy og spennende å spille med de andre gode spillerne. Det var veldig lærerikt! Jeg plukket opp masse erfaring og fikk mange gode tips av de flinke trenerne som var der. Jeg kan bruke det på hverdagstrening i klubben for å bli bedre nå! Jeg tar med masse motivasjon inn i treningshverdagen for å bli best!

Johan Haanæs (Molde FK) - 13, kantspiller

– Statoil talentleir har vært veldig gøy! Jeg har lært mye om å forberede meg og gjøre de riktige tingene for å prestere best mulig. Det er også spennende å se hvordan du ligger an i forhold til de beste 2004-erne i landet. Jeg tar med meg mange gode opplevelser og erfaringer videre.