Seieren glapp for Kristiansund i ellevilt fotballdrama

fotball

Sandefjord – Kristiansund 3–3

– Vi jobbet «som faen» for å få poeng på slutten. Det klarte vi også. Det er viktig for energien i spillergruppen. Kampen i dag viser at vi er på (riktig) vei, sa Sandefjord-trener Magnus Powell etter kampslutt.

Resultatet gjør at Kristiansund og Sandefjord står på fem poeng hver. Begge har kun to poeng ned til tabelljumbo Start.

Daouda Bamba sendte bortelaget KBK i føringen allerede etter tre minutters spill i hvalfangerbyen. Stian Aasmundsen slo en presis corner inn fra venstre, og foran kassen bredsidet Bamba inn 1–0 foran misfornøyde hjemmefans.

Slo tilbake

Men hjemmelaget slo kjapt tilbake og utlignet seks minutter etter kalddusjen fra KBK. Tidligere Sandnes Ulf- og Strømsgodset-spiss Pontus Engblom fikk ballen med seg inn i boksen, og omringet av flere Kristiansund-forsvarere kjempet svensken ballen inn i nettmaskene fra åtte-ni meter.

Like etter fikk Bamba nok en god mulighet til å score, men denne gangen slapp vertene med skrekken. Det gjorde de derimot ikke to minutter etter pause. Bamba kranglet sin egen retur i mål etter å ha avsluttet et innlegg fra Benjamin Stokke. Dermed var KBK i førersetet igjen.

Og gjestene ga seg ikke med det. I det 74. minutt sendte nevnte Stokke ballen mot mål fra kort hold etter corner. Ballen gikk via vertenes Christer Reppesgård Hansen og inn i nettaket. Frustrerte Sandefjord-spillere måtte innse at det sto 3–1 til gjestene.

Kastrati reduserte

Men kort tid etter fikk hjemmefansen nytt håp. Flamur Kastrati gikk ned i boksen i duell med Dan Peter Ulvestad, og dommer Espen Eskås pekte på straffemerket. Kastrati tok straffen selv, og han omsatte den sikkert i mål. Det var, som med Stokke, Kastratis første seriemål denne sesongen.

Sandefjord presset på for utligning i sluttminuttene, og på overtid fikk vertene uttelling. En corner gikk i KBKs Coly og inn i nettet. Sandefjord-trener Powell jublet som besatt på sidelinjen. Flere scoringer ble det ikke i det målrike oppgjøret.

– Det ble en «krigekamp». Kanskje greit at det ble 3-3, sa Flamur Kastrati.

Sandefjord gjester Tromsø neste serierunde. Da tar Kristiansund samtidig imot Bodø/Glimt.