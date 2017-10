Sarpsborg-spiller scoret i begge ender: Ingen vinner i søvndyssende seriefinale

fotball

Rosenborg 1–1 Sarpsborg 08

Med all respekt til formsterke RBK, som har imponert i Europa og for lengst kuttet spenningen i Eliteserien.

De måtte ikke vinne og hadde grei kontroll på Sarpsborg 08 i «seriefinalen» i den 24.serierunden.

Men Sigurd Rosteds to mål - det ene feil vei - var det eneste som skjedde i 1–1-kampen som skulle være god reklame for norsk fotball og være en slags begynnelse på gullfesten i Trondheim.

Det endte som en veidump i veien mot det 25.gullet. Da dommeren bklåste av kampen, var det helt stille på Lerkendal.

Søndagens lille seriefinale må ha gjort nøytrale seere rimelig trøtt, selv om stillingskrigen den første halvtimen til tider bød på bra tempo og fin fotball mellom Norges for tiden to beste lag. Sjansene var få, om de i det hele tatt var der.

Men da tempoet sank det siste kvarteret av første omgang forløp seg uten antydning til en eneste målsjanse, var det nok ikke bare de nøytrale som kjedet seg.

Kritisk Mini

Én ting av betydning skjedde før pause. Yann-Erik de Lanlay måtte gå av med det som tilsynelatende så ut til å være en smell i den samme foten som satte ham ut av spill i nesten et år frem til i sommer. Det så ikke ut til å være i en duell og det medisinske apperatet til Rosenborg ville ikke kommentere noen diagnose til Eurosport i pausen. Dermed fikk Alex Gersbach prøve seg som venstrekant.

Det var rett og slett søvndyssende. Inne på pressesonen på Lerkendal sto to to fulle kurver med smultringer fra Selbu, men det var likevel flere rundinger på vår blokk. Men den blokka der det skulle stått "Bendtner heading etter 10 minutter" og "farlig frispark av Vegar Hedenstad etter 17 minutter" var bare fylt med to svære nuller.

- Jeg bestemte meg for å være positiv uansett, da jeg ble spurt om å være gjest her. Men kan ikke huske å ha sett en førsteomgang på Lerkendal uten en eneste målsjanse, sa Jahn Ivar "Mini" Jakobsen på storskjermen i Rosenborgs pause-sending. Og det var ganske presist sagt av nordlendingen.

Endelig en opptur

Da fikk nok være nok.

To slike omganger skulle ikke Norges serieleder ha noe av. Det tenkte tydeligvis friske Birger Meling, som bare har vokst mer og mer som venstreback siden overgangen fra Stabæk i vinter. Etter 55 minutter brøt han en pasning fem meter inne på Sarpsborgs halvdel og skjøt fart. Rett før 16-meteren slapp han ballen perfekt ut til Gersbach som umiddelbart slo inn foran mål. Den ballen var ikke presis, men var hard nok til å sette Sigurd Rosted ute av spill. Midtstopperen rotet ballen i eget mål - 1-0 til Rosenborg.

Men - det skulle ikke være så enkelt å slå sarpingene på hjemmebane. Rosted skulle nemlig få gjøre opp for seg åtte minutter senere.

Meling i negative fortegn

Igjen var det Meling som var involvert for Rosenborg også, denne gangen i negative fortegn. Backen fikk riktig nok lite hjelp av kaptein Mike Jensen da trønderne skulle sette fart etter å ha klarert en corner. Men da Meling mistet ballen på tur ut, havnet kula ute på høyresiden til Sarpsborg. Inne foran mål sto blåtrøyene i kø. Til slutt var det Rosted som fikk hamre ballen opp i nettaket. Utlikningen var et faktum.

Kampen liknet mer og mer på den tunge senvåren, der laget slet med sjanseskaping og mistet ledelser. Og minnet desto mindre om den siste tiden, der laget har slått europeiske storlag og i praksis avgjort seriegullet.

Meling satte fart på laget tjue minutter før full tid - igjen - og slo en flott crosser mot Bendtner. Det manglet en halvmeter. Ballen suste forbi den danske stjernespissen.

Dårlig dag

Nærmere kom aldri Rosenborg - eller motstander Sarpsborg 08. Sluttminuttene forløp uten en eneste reel målsjanse, med enkle feilpasninger som må ha irritert trøndene på tribunen. De som var klar til å sikre gullet i kveld.

Men som i stedet må vente noen uker til før de virkelig kan slå seg til ro. Selv om det unektelig ikke er realistisk at noen skal spise ni poeng på Rosenborg på 18 kamper - når ikke engang Sarpsborg kunne straffe RBK på en dårlig dag.

Da dommer Svein Oddvar Moen blåste av, var det helt stille på Lerkendal.