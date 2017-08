Her blir Mjøndalens cupdrøm knust

MJØNDALEN - SARPSBORG 1–2

Sarpsborgs Tobias Heintz hadde startet kampen på benken. En skade hos Jonas Lindberg etter bare en halv times spill sendte ham utpå gresset tidlig.

Det skulle på en måte bli en lykkelig skade for Sarpsborg 08 som måtte slite lenge mot Mjøndalen.

Tok ansvar

Da Sarpsborg fikk et frispark på hjørnet av 16-meteren i det 82. minutt, var det den 19 år gamle mossingen Heintz som tok ansvar.

Han sendte ballen over muren og rett i kassa. Keeper Sousha Makani nådde aldri bort til ballen og kunne bare lytte til at lær rislet i nettmasker. Dermed var Mjøndalens cupdrømmer knust for denne gang.

– Jeg følte at jeg traff godt. Jeg har øvd ganske mye på denne typen frispark, fortalte Heintz til NRK etter kampen.

Det var en lettet Sarpsborg-trener Geir Bakke som snakket med mediene etter kampen.

– Vi vant fortjent til slutt. Vi har gutter som står på hele veien, og de er harde i hodet, sa Bakke som ikke hadde noen mulig ønskemotstander for semifinalen.

Da hadde heller ikke matchvinner Torbjørn Heintz, dog med ett forbehold.

– Det er egentlig det samme hvem vi spiller mot. Men eventuelt Rosenborg på Lerkendal blir selvfølgelig veldig tøft.

Håpet på ny cupbombe

Mjøndalen er i utgangspunktet et middels fotballag i den nest øverste norske divisjonen, men det hefter ikke. De så lenge ut til at de skulle fortsetter å cupsjokkere lagene fra den øverste divisjonen på egen hjemmebane.

I forrige runde av det som kalles Norgesmesterskapet i fotball var det relativt seierssikre bergensere som reiste opp dalen langs Drammenselva.

I kvartfinalen var det Sarpsborg 08 som kom til Isachsen Stadion. Arenaen hvorfra altså Brann måtte reise hjem med tap i forrige cuprunde. I runden før var det storebror fra Drammen som ble sendt hjem med tap.

Ga seg ikke uten videre

Sarpsborg hadde gode intensjoner om at de skulle sette en stopper for Mjøndalens vei mot cupfinale på Ullevaal.

Det skulle bli tøft.

Det var Mjøndalen som tok ledelsen i kampen. Nederlandske Quint Jansen ekspederte et langt frispark i mål på volley etter først å ha tatt imot ballen med brystkassen. Et vakkert mål.

Da var det Sarpsborg som måtte jage og jage. Det så lenge ut til at oppskriften Mjpøndalen-trener Vegard Hansen skulle lykkes. Det handlet om tett og aggressivt forsvarsspill og kjappe kontringer.

Men i det 66. minutt var det over. Sarpsborg fikk betalt for et betydelig spilleovertak. Kristoffer Zachariassen satte ballen i mål. Og så kom til slutt målet som skulle avgjøre kampen fra Tobias Heintz.

Skuffet men stolt

Mjøndalen-treneren var skuffet over at mulighetene til ekstraomganger forsvant bare seks minutter før slutt. Likevel var det ikke noe hengehode NRKs reporter traff etter kampen.

– Vi holdt ikke helt inn i dag. Vi er likevel ikke misfornøyd. Vi spilte bra i lange perioder. Det er surt at vi ikke klare det, når vi ledet så lenge. Guttene gjorde en solid jobb i dag, sa Mjøndalen-trener Vegard Hansen.

PS: Mjøndalen er ikke helt ukjent med cupsuksess. Men vi skal langt tilbake i tid. I 1933, 1934 og 1937 vant laget med brune trøyer cupfinalen. Nå må de vente minst ett år til før de får sjansen igjen.