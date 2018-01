Sara fra Gossen scora mot Italia

fotball

Norges J17-landslag vant 4-1 i privatlandskampen borte mot Italia torsdag, etter at Norge ledet 2-1 til pause. En av målscorerene var Gossen-spilleren Sara Fornes. Hun ble byttet inn etter 64 minutter og scoret sju minutter seinere. Runa Lillegård scoret to mål, mens Celin Ildhusøy satte inn ett.

Flere med lokale røtter

Hun er for øvrig datter av Kjell Gunnar Ildhusøy fra Farstad, som ble juniornorgesmester med MFK i 1992. Og ikke nok med det: Kaptein Julie Blakstad spilte hele kampen for Norge. Hun er datter av batnfjordingen Even Blakstad, som spilte på A-laget til Molde og ble juniornorgesmester for klubben i 1987.

Norge og Italia møtes i ny treningskamp lørdag.