Så «Gutan» tape stort i Sandefjord: TILs nye trener er lovet penger til nye spillere

SANDEFJORD - TROMSØ 3–0

SANDEFJORD (iTromsø): Sammen med Per Aronsen, styreleder i TIL Holding AS og Kristian Høydal, styremedlem i TIL Holding AS var Valakari på plass i Sandefjord for å se TIL spille det viktige oppgjøret. Han tar ikke over laget før de samles igjen 27. juli etter ferien.

Høyt oppe under taket på VIP-tribunen fikk han se laget slippe inn to mål på de første seks minuttene etter mål av Joachim Olsen Solberg og Erik Mjelde i oppgjøret som til slutt endte 3-0 til hjemmelaget. Den verste starten TIL kunne fått mot et lag som nå ligger sju poeng foran klubben. Tar man med at Viking også vant søndag er TIL bare ett poeng foran jumboplass.

I pausen ville han ikke si særlig mye om starten på kampen.

- Jeg har noen ideer til hva som må endres i dette laget, sa Valakari før han gikk videre inn på tribunen.

Lover endringer

Men før kampstart møtte han en rekke av TILs supportere som hadde tatt turen til Hvalfangerbyen i Vestfold. I sola ble finnen omsvermet av en rekke supportere som ville ha en bit av Gutans nye trener.

- For meg er fotball til for supporterne. Fansen er utrolig viktig og vi er ingenting uten dem, sa Valakari til iTromsø.

På vei rundt stadion for å komme til VIP-tribunen før kampstart fikk iTromsø høre om det som venter spillerne når de er tilbake fra ferie om halvannen uke. Stadig avbrutt av supportere som ønsket å ta bilde av seg selv sammen med den nye treneren med TIL-skjerfet rundt halsen.

- I denne delen av sesongen må vi ha noen endringer, men de vil ikke bli for drastiske. Vi skal starte med noe av det jeg mener har manglet i laget. Samholdet og lagjobbingen i tillegg til litt på hvordan vi skal spille. Jeg sa til spillerne da jeg møtte dem at fotball skal være gøy, og vi er nødt til å få tilbake litt av det morsomme med fotballen igjen, sier Valakari.

I sin forrige klubbtrenerjobb som sjef for SJK i Finland lærte han mye av hva som fungerte og ikke fungerte.

- Jeg forsøkte en del, men hvert lag og hver spiller er forskjellig. Spillerne må forstå hva jeg vil, så skal jeg bli kjent med dem og deres styrker. Jeg må raskt finne ut hva som er den beste måten å jobbe med disse spillerne på, sier Valakari.

- Hvor mye av planen for hva som skal skje på treningsfeltet når spillerne er tilbake fra ferie har du klar?

- Jeg har et bilde i hodet mitt om hvordan det skal skje ut. Når jeg er tilbake fra Finland skal jeg sammen med resten av trenerteamet planlegge resten i detalj, sier Valakari.

Aktuelt med nye spillere

For grep kan trenges. Tapet mot Sandefjord befester at det er mangler i TIL-laget.

- Har klubbledelsen lovet deg penger til nye spillere i sommer?

- Det er en mulighet hvis vi har behov og vi finner den rette typen spiller. Det handler ikke bare om posisjon men kvalitet. Da kan det skje noe, sier Valakari til iTromsø. Overgangsvinduet åoner 20. juli.

Etter at Valakari offisielt ble presentert som TIL-trener har han vært hjemom i Finland før han var tilbake i Norge lørdag for å se Lillestrøm-Stabæk sammen med assistenttrener Lars Petter Andressen. Lillestrøm venter på Åråsen i cupen i starten av august. Mandag går turen igjen tilbake til hjemlandet en kort tur.

- Det har vært travle dager. Nå skal jeg tilbake til Finland i cirka fem dager før jeg kommer til Tromsø inn mot helga. Jeg skal bare hente noen ting så er jeg klar, sier Valakari til iTromsø.