SISTE: Solskjær blir i Molde

Ole Gunnar Solskjær sier i dag at han fortsetter som manager i Molde.

Dermed må fotballforbundet fortsette jakten på ny trener.

NFF hadde fått tillatelse av Molde til å snakke med Solskjær om den ledige landslagstrenerjobben.

Ståle Solbakken har lenge vært en het kandidat, men takket etter hvert nei til videre samtaler med forbundet. Alt tyder også på at amerikanske Bob Bradley er ute av bildet nå.

Da Fædrelandsvennen snakket med trenere og eksperter tidligere torsdag, var de positive til Solskjærs kandidatur.

– Det er ikke jeg som skal ansette den neste landslagstreneren, men Solskjær har tross alt en fantastisk spillererfaring, og etter hvert trenererfaring. Han er norsk, og det er viktig. I tillegg er han en fin type. Jeg mener han er en mye bedre kandidat enn de andre som har vært nevnt, sa Odd-trener Dag-Eilev Fagermo.

Også Kjetil Rekdal skrøt av sin tidligere landslagskompis.

– Ole Gunnar er en kjempeflott fyr, og har et godt vesen. Han har en lang fotballkarriere bak seg, han har fått en brukbar lengde på trenerkarrieren sin også, og han har god erfaring, både på godt og vondt, sa han.

Vil ha Bob Bradley

Nå er det klart at NFF må lete videre for å finne Per-Mathias Høgmos erstatter.

– Mitt førstevalg er Bob Bradley. Jeg er rett og slett imponert over jobben han gjorde i Stabæk. Han er tydelig, og stiller store krav til spillerne sine. Han har vist at han også kan plukke ut de rette typene, og blir han landslagssjef, så får han en hel nasjons fotballspillere å velge fra, sier Discovery-kommentator Kenneth Fredheim.

Han har fulgt landslaget tett i en årrekke, og tror fortsatt jobben er aktuell for amerikaneren.

– Så vidt jeg vet, så har han ikke sagt nei ennå. Det som kan bli et poeng her, er lønnsnivået i Norge. Men han tok jo over Stabæk, og så vel på det som en vei inn i europeisk fotball, sier Fredheim.

Om NFF skulle gå for en norsk trener, topper Henning Berg listen hans.

– Han har fått god internasjonal erfaring som trener, men er kanskje uaktuell fordi han har vært så kort tid i Ungarn, sier Fredheim.

Rekdal ikke kontaktet

Rekdal understreker at det viktigste for en landslagstrener er resultatene, uansett hvordan du snur og vender på ting.

– Det kan godt vært folk man ikke har tenkt på, som har størst suksess. Egil Olsen er et godt eksempel på det. Han var vel ikke førstevalget den gangen ble ansatt, og det gikk jo ganske bra det. Det er resultatene som avgjør hvor bra det er eller ikke, sier Rekdal, som lanserte seg selv i et intervju med NRK i fjor høst.

– Jeg har ikke blitt kontaktet av NFF, og jeg aner ikke om jeg er aktuell. Uansett har jeg nok å gjøre med VIF om dagen, sier Rekdal.

Saken oppdateres!