Rykket ned til tross for hat-trick: - Spiller ingen rolle

fotball

Aldri har Mostafa Abdellaoue vært mer skuffet og lei seg etter å ha scoret tre mål, og heller ikke etter å ha vunnet en fotballkamp. For 4-3-seieren over Strømsgodset holdt ikke. Neste sesong spiller AaFK i OBOS-ligaen.

− Dette er kanskje den mest spesielle kampen jeg noen gang har vært med å spille. Det var frem og tilbake, angrep etter angrep og flust med sjanser. Men jeg synes vi vinner fortjent, og strengt tatt gjør vi en god nok jobb til å stå igjen med mer enn vi gjør, sier Mostafa Abdellaoue.

Han var en sterk bidragsyter til den store spenningen gjennom kampen, der tabellsituasjonen endret seg fem ganger for Sogndal og AaFK i kampen om å få mulighet til å spille kvalifisering om fornyet eliteseriekontrakt.

− Veldig tungt

Men seier og tre scoringer – der de to siste kom to minutter før slutt og to minutter på overtid – var ikke nok. − Akkurat nå er det tungt. Veldig tungt. Vi har rykket ned, og da spiller verken mål eller seier så stor rolle, sa en tydelig preget Abdellaoue etter kampen.

Seieren holdt ikke, ettersom Sogndal slo Vålerenga 5-2 i sin kamp. Det betyr at Sogndal står med samme poengsum, men bedre målforskjell enn AaFK. At Vålerenga slapp inn fem mål er ikke noe som AaFKs toppscorer ønsker å bruke så mye tid til å tenke på.

− Det var en viktig kamp i dag, men det var ikke i dag at vi satte oss selv i denne situasjonen. Vi har hatt en bra avslutning på sesongen, med seier over Rosenborg og Strømsgodset. Men den lange perioden uten å vinne kamper er det som først oss dit vi er i dag, påpeker han.

− Orker ikke å tenke på fremtiden nå

Mostafa Abdellaoue har scoret 16 mål for AaFK i nedrykksesongen. 16 av de 38 målene som AaFk har scoret. Han er på utgående kontrakt, og spekulasjonene og praten om hvor han skal spille fotball neste år har gått gjennom hele sesongen.

− Akkurat nå synes jeg først og fremst at det er tungt og trist. Hva som skjer med meg videre orker jeg ikke å tenke på i det hele tatt. Det tar jeg om ei uke eller to. Da skal vi se på de tilbudene som er der, og vurdere dem, sier han.