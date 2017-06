Russland har allerede punget ut 215 milliarder kroner. Men nå vil eksperter flytte VM etter skandaleoppslag.

I helgen kom avisen Daily Mail med skandaleoppslaget om at hele Russlands VM-tropp fra 2014 etterforskes for doping. Timingen er betent – i og med at det er nettopp Russland som skal arrangere fotball-VM om ett år.

De 23 spillerne som representerte Russland i Brasil-VM knyttes til McLaren-rapporten – som avdekket systematisk dopingbruk i russisk idrett. Dette beviser riktignok ikke at spillerne var dopet. Likevel kaster opplysningene et mistenkelighetens slør over russisk fotball – noe visestatsminister, fotballpresident og tidligere idrettsminister i Russland Vitalij Mutko prøvde å gjøre noe med søndag.

– Det har aldri vært, og det kommer aldri til å være, noe dopingproblem i vår fotball. Vårt landslag testes hele tiden, og det testes etter hver eneste kamp, sa Mutko til nyhetsbyrået TASS.

Den uttalelsen får TV 2s dopingekspert Mads Kaggestad til å reagere.

– Hva legger han i det? Jeg skjønner ikke den uttalelsen. Hva legger han i at det ikke er et problem? Handler det om at det ikke finnes positive dopingprøver, eller at de bare ikke har tenkt til å følge det opp? sier Kaggestad engasjert til Aftenposten.

– Den uttalelsen er bare tom, legger han til.

– Eier ikke integritet

Kaggestad forteller videre at han uansett ikke stoler blindt på Mutkos forklaringer.

– Er det én jeg ikke lytter til i forbindelse med sånne spørsmål, så er det ham. Han eier ikke integritet, sier Kaggestad.

Mutko var idrettsminister da McClaren-rapporten ble offentliggjort i desember 2016. Han ble til slutt et slags ansikt utad for dopingstormen rundt russisk idrett de siste årene.

Nå kan den dopingstormen altså ramme russisk fotball – og kanskje også fotball-VM neste år?

Flere tar nå til orde får at Russland ikke bør få arrangere VM – dersom det er sant at VM-laget i 2014 var dopet. Blant dem er The Guardian-journalist Sean Ingle.

– De siste avsløringene etterlater FIFA med ukomfortable spørsmål. Det er definitivt på tide at FIFA begynte å fortelle oss hva som kreves for å bli fjernet som VM-arrangør, skriver Ingle i en kommentar .

Hajo Seppelt, en kjent tysk forfatter og journalist, tar også til orde for at tildelingen av fotball-VM bør revurderes.

– Åpenbart spørsmål: Er et land som støtter statsdrevet doping i fotball og doper landslaget et riktig sted å arrangere VM? Men FIFA vil si ja, skriver Seppelt på Twitter .

– For ubehagelig for FIFA

I Russland har man rustet opp og bygget stadioner for svimlende summer siden landet ble tildelt mesterskapet i 2009. Ifølge Daily Mail har Russland allerede brukt en sum i verdi av 215 milliarder kroner på mesterskapet.

Mads Kaggestad tviler på at det er et reelt alternativ å frata Russland fotball-VM

– Det er for tett innpå et mesterskap til å gjøre noe med det. Det her er storpolitikk. Jeg synes det blir litt rart om en dopingsak skal ramme arrangøren. Da synes jeg heller at laget bør bli straffet, sier Kaggestad.

Dopingeksperten tviler imidlertid på at FIFA kan leve med et Russland-VM der Russland ikke får stille med et lag.

– Det blir for ubehagelig for FIFA å utestenge vertsnasjonen fra VM. Da stikker de heller hodet i sanden. Det er litt som med Rio-OL. Da alt kom til alt, turte ikke IOC å være handlekraftige overfor Russland. Det er ingen grunn til å tro at FIFA skal være handlekraftige.

For øyeblikket arrangeres Confederations Cup, et slags prøve-VM, i Russland. Etter planen skal Fotball-VM arrangeres i landet mellom 8. juni og 8. juli neste år.