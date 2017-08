Hevder russisk toppklubb vil ha Moldes toppscorer

MOLDE (Rbnett): Björn Bergmann Sigurdarson har vært het i europeiske klubber etter en sterk vårsesong. Nå hevder islandske visir.is at den russiske toppklubben Rostov vil kjøpe spissen.

– Molde har sagt nei til bud

Nettstedet skriver at Molde allerede har avvist ett bud på landslagsspilleren, men at partene fortsatt er i forhandlinger om et salg. Rostov, som nylig hentet Sverrit Ingi Ingason fra spanske Granada, ligger på tredjeplass i den russiske ligaen bak Zenit og Lokomotiv.

- Jeg er Molde-spiller og regner med å være det en stund til. Jeg har ikke hørt snakk om noe annet. Jeg tenker ikke på å dra til utlandet nå. Planen min er å bli her i Molde inntil videre, sa Sigurdarson nylig til Rbnett om spekulasjonene rundt hans egen framtid.

Agenten: - Stor interesse

- Björn har gjort det veldig bra og det er stor interesse rundt ham. Når den riktige klubben kommer vil vi vurdere det seriøst sammen med Ole (Solskjær) og Molde, sa Magnus Agnar Magnusson i agentselskapet Total Football.

- Hvis det kommer et bud som er ekstremt bra for både Björn og Molde, må vi selvfølgelig selge. Ellers får vi ikke flere spillere av hans kaliber til Molde seinere, sa Ole Gunnar Solskjær.

Sigurdarson har kontrakt med Molde ut sesongen 2019.

