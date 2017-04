Ruben: - Tromsø fortjente poeng

Tromsø - Brann 1–1:

Fotballspilleren fra Nordreisa fikk både eliteserie- og landslagsdebut som TIL-spiller da han spilte for «Gutan» i 2012 og 2013 og har tydelig fortsatt sterke følelser for sin tidligere klubb.

– Jeg håper virkelig at Tromsø løfter seg og kan bruke den scoringen på tampen til å bygge momentum inn mot neste kamp, sier Ruben Kristiansen til iTromsø.

– Best i 75 min.

Kristiansen leverte en solid kamp på Branns venstreback, men 29-åringen synes ikke det var ufortjent at to poeng glapp for Brann like før full tid.

– Vi hadde kampen i vår hule hånd i 75 minutter, da gjør vi som vi vil og får store rom å spille på. Vi tar ledelsen fortjent, men så er det veldig bra gjort av TIL å skape det trykket de gjør de siste 15 minuttene. De skaper flere halvsjanser, og det er fortjent at de får mål til slutt, sier Kristiansen.

– Øvre halvdel

Brann tok sølv i fjor og Kristiansen tror de kan kjempe i toppen i år igjen.

– Ja, vi håper jo det, men det er tidlig i sesongen enda, sier han.

Han tror også TIL kan havne på øvre halvdel med litt tur.

– De har fått mer rutine og flere av de unge spillerne er ett år eldre og har litt mer å gi. Jeg håper de kan etablere seg i eliteserien, kanskje også komme på øvre haldel. I fjor var de for ustabile. De var veldig gode i enkeltkamper, men direkte dårlige i andre, så de må bli mer stabile, sier Kristiansen.

Se høydepunktene fra Tromsø - Brann: