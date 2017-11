Gedigen RBK-nedtur: Seieren glapp i siste sekund

fotball

ROSENBORG - ZENIT ST. PETERSBURG 1–1

54 minutter på Lerkendal torsdag: Etter at Zenit-stjernene hadde startet omgangen best, spiste Rosenborg seg inn i kampen igjen. Akkurat som i 1. omgang. Pål André Helland hadde svidd en stor sjanse rett før, men det var glemt.

For akkurat der og da, rett foran Kjernen, ble Samuel Adegbenro dratt ned i Zenits 16-meter. Adegbenro var feilvendt og ufarlig, men hva spiller det for rolle? Korrekt idømt straffespark i høstkvelden.

Nicklas Bendtner går fram. Ett stykk iskald danske, slik han har vært i de fem straffesparkene han har satt før denne sesongen. Pang! Hardt i venstre hjørne.

Og ren eufori på Lerkendal.

94 minutter: RBK hadde ridd av alt som har kommet etter scoringen, og 18000 trodde på hjemmeseier. Det hadde også gradvis blitt mer og mer rolig fra de 600 Zenit-supporterne.

Men så.

Så dukket målsnik Aleksandr Kokorin opp. Og ikke bare ødela den store festen for RBK. Han sørget også for at Zenit nå er videre.

Hansen stengte butikken

Ikke så rart de samme 18000 trønderne på tribunen «mistet det litt» akkurat der og da: For ikke bare hadde RBK igjen vist muskler i en kamp mot en stor motstander i Europa. Ikke bare skjedde det etter en uke med mannefall på midtbanen, som skapte flere store endringer i startelleveren.

Men tre poeng ville også skape også nytt liv i drømmen om avansement, uavhengig av den oppskriftsmessige Sociedad-seieren over Vardar.

I stedet ble det altså bare ett. Og nå må RBK slå både Sociedad og Vardar for å ta seg videre - og må samtidig ha Zenit-hjelp i Spania.

Rasmussen og Litj-Konradsen

Uansett: Det var et respektløst RBK som gikk til verks i nullføret på Lerkendal, hvor særlig Jacob Rasmussen dro fram brystkassa i sin uvante posisjon sentralt på midtbanen.

Jo, Zenit-stjernene hadde ballen mest de første minuttene. Og jo, de skapte da også det bittelille som var av muligheter de første 20.

Men RBK lå smart og kompakt i 4-5-1. Og da startdebutant Morten Konradsen leste landslagsspiller Oleg Sjatov som en åpen bok i egen 16-meter etter 25 minutter, var det ingen tvil om at respekten for russerne ikke hadde blitt med på turen hjem fra St. Petersburg for to uker siden.

Etter 32 minutter våknet også Nicklas Bendtner, da han dæljet ballen rett over etter et fint Konradsen-innlegg.

Da Pål Andre Helland rett etterpå ba medisinsk koordinator om smertestillende, og fortsatte løpingen, var det mer og mer som tydet på at her – her ville RBK få med seg noe.

Hellands to sjanser

Samme Helland kunne da også blitt målscorer denne torsdagskvelden.

To ganger.

Først etter 44 minutter, da han valgte å spille ballen tilbake inn i feltet i stedet for å skyte da han var alene med Andrej Lunev i Zenit-målet.

Så etter 52 minutter, da samme Lunev ga retur etter et Bendtner-skudd. Plutselig sto hemnværingen kliss alene med sisteskansen, men skjøt ham midt i brystkassa.

Det sto da litt også som skrevet i stjernene at det skulle bli tre poeng da André Hansen tok fram tigeren i seg etter 75 minutter. Oleg Sjatov sto plutselig kliss alene. Men Hansen var på jakt etter byttet. Og avverget mesterlig.

Men altså uten at det spilte all verdens til rolle til slutt.

For dette var kvelden da RBK ledet 1-0 i 93 minutter.

Og hvor det ble 1-1 til slutt.

I sum: En meget solid hjemmekamp. Men hvor det nå blir beintøft å gå videre til slutt.