Rosenborg-treneren spent på «nye» Molde: – Jeg tror det blir bra med 4–3–3

fotball

ÅRÅSEN: Etter at Kåre Ingebrigtsen tok over Rosenborg har treneren hatt stor suksess med å ta klubben tilbake til røttene og formasjonen 4-3-3. Det gleder trønderen å se at også Ole Gunnar Solskjær og Molde ser ut til å gå over til dette spillesystemet i år.

– Ole Gunnar lærer fra trønderlag, vet du, smiler han.

– Nei da, fra spøk til alvor – de spiller nok formasjonen etter de spillerne de har tilgjengelig. Ole Gunnar har vel spilt 4-3-3 før, også, så det tror jeg blir bra. Men jeg må innrømme at jeg synes det er artig at flest mulig spiller 4-3-3, noe som helt klart er den riktige og beste formasjonen, sier han til Romsdals Budstikke.

Tror Molde kan utfordre RBK

Det ble til slutt sju poeng mellom trønderne og Molde i fjorårets eliteserie, hvor MFK sikret sølvet i siste serierunde. Rosenborg-treneren regner med at Molde vil være med å gi RBK kamp om gullet, også i år.

– Molde kommer til å være der, det er helt sikkert. Det blir spennende å se hvordan de har taklet overgangen fra i fjor, med flere utskiftninger i spillerstallen. Mark Dempsey har også dratt, så det er endringer også på trenersiden.

– Jeg vet at de har et godt fotball-lag, det er ikke noen hemmelighet. De blir en utfordrer sammen med Strømsgodset, også blir det spennende å se hvor gode de faktisk er, sier Ingebrigtsen.

– Det blir kanskje vanskelig uten Björn Bergmann Sigurdarson?

– Jeg håper det, svarer han med et smil.

– Spillerne er ikke mette

Etter tre strake seriegull, er Rosenborg storfavoritter til å ta sitt fjerde på rad. Det har ikke skjedd siden rekken på 13 gull ble brutt i 2005. Han tror ikke det vil bli et problem å motivere spillerne, til tross for suksessen de siste årene.

– Nei, jeg tror ikke det vil bli et problem. Troppen vår er relativt ny, med mange nye innslag. Likevel har vi kontinuitetsbærere som er der, og kommer til å bli viktige for oss. Men om noen eventuelt skulle ta gullet fra oss, så er det ikke fordi vi ikke er sulten nok. Da tar de gullet fordi de har vært fryktelig god, forklarer treneren, som tidligere var bilselger nettopp på Åråsen, stedet for mandagens pressetreff.

Rosenborg serieåpner borte mot Sarpsborg 08 søndag.