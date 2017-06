Rosenborg slo tilbake da Bendtner var borte

ROSENBORG-STRØMSGODSET 3 –1

LERKENDAL: Etter at det har klabbet i flere kamper på rad, lyktes det endelig igjen for Rosenborg. Selv om det på langt nær var en perfekt kamp, og Strømsgodset mot slutten fikk litt av initiativet i oppgjøret, viste RBK periodevis festfotball. Den første timen kjørte Kåre Ingebrigtsens menn over et svakt Strømsgodset-lag på Lerkendal.

Sluttresultatet ble 3–1. På forhånd hadde RBK spilt fire kamper uten å vinne. Den rekken er nå brutt.

Aggressive fra start

Rosenborg gikk meget aggressivt ut og allerede etter sju minutters spill kom den første scoringen. Ballen ble spilt fra Mike Jensen til Vegar Eggen Hedenstad, som slo den videre til Pål André Helland. Hemnværingen slo den inn til Fredrik Midtsjø, som satte ballen i stanga. Strømsgodsets Jakob Glesnes fikk returen og satte den i eget mål. Dermed 1–0 til Rosenborg.

RBK fortsatte å trykke på fremover. Gjestene fra Drammen hadde svært lite å komme med offensivt.

Lite motstand før pause

Etter et kvarter kom kampens andre scoring. Det var Milan Jevtovic som løp med ballen på Strømsgodsets banehalvdel. Han spilte vegg med Bendtner-erstatter Matthias Vilhjalmsson og sørget for 2–0 etter et flott Rosenborg-angrep.

Anført av Tore Reginiussen hadde RBK full kontroll defensivt. Den første antydningen til Godset-sjanse kom først fem minutter før pause. Da var det Eirik Ulland Andersen som fra skrått hold skjøt mot André Hansen. Rosenborg-keeperen bokset skuddet ut til corner.

Stillingen ved pause var dermed 2–0. Rosenborg hadde full kontroll, men skapte ikke særlig med sjanser bortsett fra ved de to scoringene.

Applaus fra Bedtner

Etter hvilen fortsatte kampen på samme måte. Da sju minutter var gått, viste RBK igjen lekkert spill, slik publikum på Lerkendal ønsker seg. Reginiussen hadde ballen på egen banehalvdel og slo den videre til Jevtovic. Med hælen flikket han den videre til Midtsjø. Ballen ble så sendt til Helland og deretter til Hedenstad. Han slo et innlegg som Vilhjalmsson fra svært kort hold headet i nettet.

På tribunen satt Nicklas Bendtner og applauderte. Han var utestengt på grunn av tre gule kort.

På 3–0 slapp RBK litt av taket i kampen. Den første store Strømsgodset-sjansen kom etter en snau times spill. RBK-stopperne Tore Reginiussen og Johan Lædre Bjørdal slo hodene i hverandre og ble liggende etter angrepet, men kom seg opp igjen.

Stangskudd fra Godset

I Strømsgodsets jakt på et reduseringsmål kom RBK til en god kontringsmulighet etter 65 minutter. Helland slo et innlegg til Vilhjalmsson, som var svært nær ved å øke ledelsen til 4–0. Han sto i nesten samme posisjon som da han scoret RBKs tredje mål. Denne headingen gikk i tverrliggeren.

Gjestene fortsatte sin offensiv og lyktes etter 67 minutter. Da satte Eirik Ulland Andersen inn 3–1-målet.

Derfra var det drammenserne som hadde kommandoen og det hadde ikke vært noe å si på om gjestene hadde fått flere scoringer. Et kvarter før full tid skjøt Bassel Jradi i stanga.

15 974 tilskuere fulgte kampen 1. pinsedag. Mot slutten ble Strømsgodset mindre farlige og RBK kunne gå av banen med en komfortabel 3–1-seier og fortsatt tabelltopp.