Rosenborg skjermer Bendtner: - Han ønsket det selv

MARBELLA (Aftenposten): Nicklas Bendtner (29) fikk den siste halvtimen i treningskampen mot islandske Hafnarfjordur (kampen endte 1-1) søndag.

Den danske stjernen fikk lite til i varmen. Han kom aldri inn i matchen og fikk også lite å jobbe med.

Etter den snaue halvtimen han fikk takket Bendtner nei til å la seg intervjue av norske medier på plass på Marbella Football Center.

Sa nei og stakk

Aftenposten sto som nummer tre i rekken da han ga sitt tydelige nei til Eurosport Norges Susanne Furøy Wergeland, som ville ha ham til å si to ord om debuten sin. Også VG var vitne til avslaget.

Etter et forsøk på å forklare hvorfor, jogget Bendtner opp trappene til garderoben og forsvant.

Det kan det bli mer av.

Aftenposten møtte Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen på lagets hotell i idylliske Benhavis i Marbella. Der forklarte Ingebrigtsen at de ser seg nødt til å skjerme spissen fra mediene.

- Når vi kommer på trening her så er det 15 kameraer som følger ham fra hotellet til banen. Det skjønner jeg at kan være slitsomt. Og slik har Nicklas hatt det siden han var 16 år, sier Ingebrigtsen.

Taus frem til seriestart

Derfor blir han ikke tilgjengelig før sesongen starter.

- Vi kommer til å skjerme ham. Han har selv ytret ønske om ikke å snakke med media, og heller ha fokus på fotballen og å trene. Da holder vi ham også unna media. Og så vet vi at når sesongen starter så skal også han være tilgjengelig for mediene. Men allerede nå har vi merket at vi er nødt til å få styr på dette. Alle skal ha en bit av Nicklas. Det er fra Norge, Danmark, England. Alle skal ha tak i ham og snakke med ham. Det er en litt annerledes utfordring for oss, sier RBK-treneren.

Og fortsetter:

- For oss i Trøndelag blir utfordringen å la Nicklas være Nicklas, la ham få være seg selv. At han kan få være med på fisketur, på jakt, drive med de tingene han har lyst til på fritiden, slik vi andre gjør. Og samtidig kose seg med fotballen. For det er det en stund siden han har gjort, tror jeg.

Skal på norsk-kurs

Ingebrigtsen varsler at Bendtner nå også skal på norsk-kurs.

- Han har sagt at han vil lære seg norsk, så det skal vi ta tak i når vi kommer tilbake til Norge. Håper det blir bokmål og ikke trøndersk. Bendtner på trøndersk tror jeg kan ta tid, sier treneren og flirer.

Som selv er dårlig til å snakke dansk.

- Nils Arne Eggen sa alltid «bare snakk sakte, så går det bra». Men jeg har ikke prøvd å snakke dansk, og det vil jeg ikke gjøre – i hvert fall ikke i media. Det tør jeg ikke. Det blir en skam er jeg redd. Det hender vi heller slår over på engelsk, sier Ingebrigtsen og humrer.

Rosenborg avsluttet sitt Marbella-opphold med siste kamp på spansk jord søndag og reiser tilbake til Norge mandag. Første seriekamp er hjemme mot Odd søndag 2. april.