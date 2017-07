Rosenborg herjet igjen – legger press på lagene bak

Sogndal – Rosenborg 0-3

FOSSHAUGANE CAMPUS: Etter 31 minutter spilt skulle det smelle første gang.

Milan Jevtovic fikk ballen på 17 meter, dro av en mann og skrudde ballen vakkert i mål bak Dyngeland med venstrefoten sin. Det var Jevtovic’ fjerde mål mot Sogndal på fire forsøk.

Ti minutter ut i andreomgangen skulle RBK doble ledelsen. Nicklas Bendtner leverte en strålende pasning mellom stopper og back til Rashani. Innbytteren gjorde lite feil da han serverte ballen videre til Fredrik Midtsjø. Nordtrønderen hadde absolutt ingen problemer med å sette ballen i mål. En vakker RBK-scoring.

Og med 13 minutter igjen kom spikeren i kisten. Innbytter Matthias Vilhjalmsson kom helt alene med navnebror Mathias Dyngeland. Islendingen hadde også med seg Elba Rashani, men valgte å avslutte selv, noe som førte til jubel hos de rundt 400 tilreisende trønderne.

Det betyr at RBK drar fra i alle fall ett lag bak seg på tabellen. Sarpsborg 08 på tredjeplass møter Brann på andreplass denne serierunden.

Første mulighet tok tid

Det var en rolig start på kampen. Lagene kjente litt på hverandre og etter kvarteret var spilt på Fosshaugane, hadde vi ikke fått noen målsjanser. Ikke så rart når Sogndal hadde elleve mann bak ballen hver gang Rosenborg styrte kulen.

Den første muligheten kom nesten ut av ingenting etter 24 minutter spilt. Mike Jensen slo et innlegg fra høyrekanten. Fra tribuneplass så det ut som at ballen skled litt av høyrefoten til dansken. Det skapte litt trøbbel for Mathias Dyngeland som måtte bokse til hjørnespark.

Like før halvtimen fikk Sogndal en gigantmulighet etter et langt innkast. Litt klabb og babb i feltet og en Sogndal-spiller fikk avsluttet fra kloss hold. Heldigvis for bortelaget gikk avslutningen til side for Østbø.

RBK rett ut etter hvilen

Bare fem minutter ut i andreomgang fikk Rosenborg omgangens første mulighet. Mike Jensen avanserte fint med ballen inni Sogndals 16-meter. Dansken slapp kulen fint til innbytter Rashani. Uheldigvis for han og Rosenborg, gikk avslutningen midt på Dyngeland.

Så kom altså Midtsjøs scoring.

Siste halvtimen

Like etter timen fikk Sogndal en utrolig mulighet til å redusere. Eirik Birkelund fyrte en markkryper med innsiden av foten. Ballen skrudde bort fra Østbø og i stolpen bak sisteskansen.

Etter 73 minutter fikk Sogndal enda en gigantmulighet. Rosenborg har hatt til vane denne sesongen å slippe inn mål den siste halvtimen, men Østbø fikk en hånd på avslutningen, noe som forhindret retur.

Men trønderne kom seg til hektene etter skremmeskuddet fra saftkokerne og vant komfortabelt 3–0. En solid borteseier mot et hardtarbeidende Sogndal.