Rosenborg fikk verst tenkelig motstander i Europaligaen

4. kvalifiseringsrunde til Europaligaen er siste steget før et gruppespill i turneringen.

Rosenborg møter nederlandske Ajax. Det var på forhånd sett på som den verste motstanderen for Kåre Ingebrigtsens mannskap.

Ajax tok seg helt til finalen i Europaligaen forrige sesong. Der ble det 0–2-tap mot Manchester United.

– Var det den verste trekningen dere kunne ha fått, Matthías Vilhjálmsson?

– På papiret, kanskje, men i fotballen kan alt skje. De spilte Europaliga-finale forrige sesong, så det blir veldig vanskelig, sier islendingen.

Jørgen Skjelvik sier det slik:

– En tøff trekning.

Toer bak Feyenoord

Ajax har vunnet den nederlandske Æresdivisjonen 33 ganger, og den gjeveste europacupen fire ganger.

Forrige sesong ble Ajax nummer to i den nederlandske serien, ett poeng bak seriemester Feyenoord.

Rosenborg var useedet i trekningen, og kunne møte et av disse lagene:

Ajax (Nederland), Fenerbahçe (Tyrkia), Ludogorets Razgrad (Bulgaria), BATE Borisov (Hviterussland), Dinamo Zagreb (Kroatia) eller Maccabi Tel-Aviv (Israel).

Kampene skal spilles 17. og 24. august, og vinnerne er klare for gruppespillet.

Slet mot Molde

Ajax har ingen plettfri historie mot norske lag. Til tross for å ha avansert videre fra gruppespillet i Champions League i 2002/2003-sesongen, fikk Ajax kun med seg to poeng i de to kampene mot gruppekollega Rosenborg. Etter 0-0 på Lerkendal, fikk trønderne med seg ett poeng i Amsterdam etter at Dagfinn Enerly utlignet på straffespark like før slutt.

I 2015/2016-sesongen havnet Ajax i gruppe med Molde i Europaligaen og måtte nøye seg med tredjeplass, som betydde exit. Laget klarte 0-0 (borte) og 1-1 (hjemme) mot det norske laget som gikk til cupspillet som gruppevinner.