Rosenborg ble utkjempet i sesongåpningen - gikk på historisk tap

fotball

Sarpsborg 08 - RBK 1–0 (0–0)

Samuel Adegbenro skulle ha berget ett poeng, men RBK måtte reise hjem med ingenting etter «vinterkrigen» i Sarpsborg.

Kampen hadde omtrent ikke startet før Sarpsborg 08 fikk en alle tiders mulighet til å ta ledelsen på hjemmebane. Jacob Rasmussen og Birger Meling havnet i trøbbel på venstresiden i forsvaret, men innlegget ble klarert ut til corner.

På hjørnesparket kom Sarpsborg-stopper Joonas Tamm seg fri fra oppasseren Rasmussen og stanget ballen like utenfor den høyre stolpen til André Hansen. RBK hadde flaks som unngikk et tidlig baklengsmål.

En intens åpning med mange dueller gled over i en jevnspilt fotballkamp. Innsatsen trumfet kvaliteten, og begge lag slet med presisjonen.

Brasse-Bendtner

Nicklas Bendtner presterte et klassemål da RBK slo Sarpsborg 2-1 i mai i fjor. Etter drøye halvtimen kunne Bendtner plukket ned en scoring fra øverste fotballhylle igjen.

Dansken fikk muligheten til å avslutte med brassespark på innlegget fra Samuel Adegbenro, men skled i avslutningsøyeblikket og bommet på ballen.

Bendtner fikk fem minutter senere også den neste muligheten til å sende RBK i ledelsen. Fra hjørnet av sekstenmeteren fant Pål André Helland dansken midt foran mål. Men skuddet gikk over mål via en Sarpsborg-forsvarer.

Sarpsborg med de største sjansene

Til tross for solid RBK-trykk det drøye siste kvarteret i første omgang, var det hjemmelaget Sarpsborg som kunne gå i garderoben med omgangens to klart største målsjanser.

Like før pause fikk Sarpsborgs Kristoffer Zachariassen sin store sjanse. Pål André Helland maktet ikke å stoppe innlegget fra venstre, og med en fantastisk vending kunne midtbanemannen fyre av en kule mot målet til André Hansen. Men skuddet dundret i tverrliggeren og forsvant over.

Slet med duellkraften

– Vi kjører bare på, sa en brukbart fornøyd Bruttern til Eurosport foran 2. omgang.

Til tross for meldingen fra sjefen, var foten et godt stykke unna gasspedalen de ti første minuttene av omgangen, mot et hjemmelag som la seg kompakt og viste stor duell- og løpskraft.

Forholdene gikk fra vanskelig til verre etter om lag timen, da det begynte å snø mer etter om lag timen, og snøen la seg på matta.

Etter knappe kvarteret fikk Rasmussen RBKs første mulighet etter hvilen. Corneren fra Helland gikk rett ut igjen til RBK-vingen. På innlegg nummer to traff han den unge dansken, som fra hjørnet av femmeteren headet på utsiden av stolpen.

Adegbenro burde scoret

Rosenborgs i særklasse største mulighet til da i kampen fikk Samuel Adegbenro i det 64. minutt.

Pål André Helland leverte et strålende innlegg fra helt nede ved hjørneflagget, men utrolig nok maktet ikke Adegbenro å treffe innenfor stolpene på headingen fra kloss hold. Nigerianeren var tydelig misfornøyd med egen innsats, og det med rette.

Like etter kom kampens første mål – og det til hjemmelaget.

Innlegget fra venstre ble lagt inn mot motsatt hjørne av sekstenmeteren, der spissen Patrick Mortensen var konge i lufta. André Hansen måtte gi retur på headingen. Den stanget banens dominerende spiller, Kristoffer Zachariassen, inn til 1-0.

Søderlund-comeback til ingen nytte

Umiddelbart etter baklengsmålet tok Alexander Søderlund av seg boblejakka, og med kvarteret igjen var det klart for comeback for spissen da Helland forlot matta.

Men to midtspisser ga ingen uttelling for RBK. Sarpsborg ble spilt dype, men sjansene uteble og Søderlund var omtrent ikke nær ballen.