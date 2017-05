Rørende farvel med «Kongen av Roma»: Da Totti fikk øye på familien, tok følelsene overhånd

ROMA - GENOA 3–2

Fransesco Totti er Roma-supporteren som vokste opp og ble den største spilleren i klubbens historie.

28. mars 1993 fikk Fransesco Totti debuten for førstelaget til AS Roma. 24 år, 785 kamper og 306 mål senere er det slutt.

Totti er spilleren som kunne dratt til omtrent alt av klubber, men som alltid ble. Han er selve symbolet på Roma. Fansen elsker ham, og motstanderne beundrer ham.

Søndag spilte han sin aller siste kamp for det italienske hovedstadslaget.

«Kongen av Roma» ble hyllet før, under og etter avskjedskampen på Stadio Olimpico.

Da 3–2-seieren var i boks, kunne man høre rop om at «det finnes bare én kaptein» fra tribunen. Og etter kampslutt ble supporterne igjen på stadion. De ventet på Totti.

Etter hvert kom 40-åringen ut igjen på gresset for å motta sin siste hyllest som Roma-spiller. Der sto resten av Roma-laget og ventet på ham, alle ikledd trøye nummer 10.

Totti ble overrakt sin egen drakt rammet inn i gull. Da han fikk se familien ved banen, tok følelsene overhånd. Totti brast i gråt.

Både han og Roma-fansen slet med å holde tårene tilbake under æresrunden.

De rørende scenene viste med all tydelighet hva Fransesco Totti betyr for klubben og byen Roma.

Startet på benken

Det meste handlet om Totti, men for AS Roma handlet det også om Champions League. De måtte vinne for å være sikret direktekvalifisering til Europas gjeveste klubbturnering neste sesong.

Totti startet på benken, men det var han supporterne på Stadio Olimpico var mest opptatt av.

Fra benken så Totti at Pietro Pellegri sendte Genoa i en tidlig ledelse, før Edin Dzeko utlignet.

53 minutter og 34 sekunder ut i kampen fikk fansen viljen sin: Totti ble byttet inn til enorm jubel.

Derfra og ut var Totti involvert i de fleste fasene av spillet. Det var imidlertid en annen klubbhelt som sendte Roma i ledelsen: Daniele De Rossi, som måtte gi fra seg kapteinsbåndet da Totti entret banen, banket inn 2–1-målet.

Genoa slo imidlertid tilbake. Darko Lazovic stanget inn utligningen. Og rett etterpå var gjestene et stolpetreff unna å gå opp i ledelsen.

Roma så ut til å rote bort seieren, men rett før slutt dukket Diego Perotti opp og sikret tre poeng.

Målet sørget for å holde Roma over Napoli på tabellen. Det betyr at Roma ble nummer to i Serie A og er direktekvalifisert for neste sesongs Champions League.

Saken fortsetter under bildene

Vant ligaen én gang

Bare én gang har Totti vunnet Scudetto, den italienske ligatittelen, med Roma. Det skjedde i 2001.

– Jeg kunne ha vunnet flere trofèer et annet sted. Men lojaliteten min til Roma er min største triumf, har Totti sagt.

Totti var i en årrekke lagets mest betydningsfulle spiller også sportslig sett, men de siste par sesongene er det blitt mindre og mindre spilletid. Denne sesongen er det kun blitt én kamp fra start i ligaen. Trener Luciano Spalletti har latt seg irritere over spørsmål om manglende Totti-spilletid.

Da det ble bekreftet at denne sesongen blir Tottis siste som spiller i klubben, tok det ikke lang tid før avskjedskampen mot Genoa ble utsolgt.

«Jeg kan ikke fortelle dere med noen få ord hvor mye disse fargene betydde, betyr og alltid kommer til å bety for meg», skrev Totti i en avskjedsmelding på Twitter tidligere denne uken.

Det er foreløpig ikke bekreftet hva som nå skjer videre med Totti.

Sportsdirektør Monchi har uttalt at Totti vil legge opp etter sesongen og tre inn i en direktørrolle i Roma, men Totti selv har antydet at han er klar for nye utfordringer som fotballspiller.