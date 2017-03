Ronaldo slo Messi - her er listen over verdens best betalte fotballspillere

Portugiseren har en inntekt på 87,5 millioner euro, tilsvarende rundt 744 millioner. Barcelona-stjernen Lionel Messi tjener «bare» 650 millioner kroner, skriver magasinet.

32-årige Ronaldo hadde et formidabelt år på fotballbanen i fjor. Han vant Champions League sammen med Real Madrid, og ble europamester sammen med Portugal. Som kronen på verket, ble han på nyåret kåret til verdens beste fotballspiller samme år.

Verdens fem best betalte fotballspillere 1. Cristiano Ronaldo - 87,5 millioner euro (ca 774 millioner kroner) 2. Lionel Messi - 76,5 millioner euro (650 millioner kroner) 3. Neymar - 55,5 millioner euro (509 millioner kroner) 4. Gareth Bale - 41 millioner euro (376 millioner kroner) 5. Ezequiel Lavezzi - 28,5 millioner euro (261 millioner kroner)

Messis lagkamerat Neymar er treer på listen. Han tar inn i overkant av 470 millioner kroner.

Cristiano Ronaldo fikk for øvrig tidligere i år et tilbud fra kinesisk fotball. Klubben skal ha tilbudt Ronaldo 100 millioner euro i året for å spille for dem.

Den kinesiske ligaen har klart å hente flere toppspillere med sine svimlende lønnsslipper. Tidligere Manchester United-stjerne Carlos Tevez spiller nå for Shanghai Shenhua, og tidligere Chelsea-spiller Oscar ble i år klar for Shanghai SIPG.

Manchester United-manager José Mourinho er verdens best betalte trener. Portugiseren drar inn rundt 238 millioner.

Tallene baserer seg på lønn, bonuser og markedsinntekter for sesongen 2016/17, skriver France Football.

(©NTB)