Ronaldo slo Messi igjen: Ble kåret til årets spiller av FIFA

Real Madrid-stjernen har vunnet priser på løpende bånd de siste sesongene. Mandag stakk han av med en ny gjev utmerkelse – i kamp med Barcelonas Lionel Messi og Paris Saint-Germains Neymar.

Den portugisiske måltyven var sentral da Real Madrid vant både den spanske ligaen og mesterligaen sist sesong.

– Takk til alle som har stemt på meg. Dette er et stort øyeblikk for meg. Det er stort å være her blant så mange fantastiske spillere. Jeg er så glad, sa Ronaldo fra scenen.

Prisen for beste kvinnelige fotballspiller gikk til nederlandske Lieke Martens. Hun spilte en av hovedrollene da hjemlandet tok EM-gull på hjemmebane i juni.

– Jeg vil takke alle spillerne som står bak meg. Uten dere kunne jeg ikke klart det. Familien min har også en stor del i denne. Den er også til dere, mamma og pappa, sa prisvinneren, som ikke var til stede i London fordi hun skal spille landskamp mot Norge tirsdag.

Norske Ada Hegerberg (Lyon) vant prisen da den ble utdelt i fjor. Hun var ikke blant de nominerte i år.

Zidane ble årets trener

Real Madrids Zinédine Zidane ble kåret til årets trener i London mandag. Den franske fotballegenden har gjort stor suksess på trenerbenken til Real Madrid. Han var nominert til prisen som årets trener sammen med Juventus-profilen Massimiliano Allegri og Chelseas Antonio Conte.

– Jeg snakker ikke godt engelsk, gliste Zidane og takket for prisen på fransk.

Han fikk prisen tildelt av italienske Claudio Ranieri, som sjokkerte Fotball-Europa ved å føre Leicester til Premier League-triumf i 2015/16-sesongen.

Årets trener på kvinnesiden gikk til nederlandske Sarina Wiegman, som førte hjemlandet til seier i EM-sluttspillet på hjemmebane i sommer. Prisvinneren var ikke i London som følge av at hun skal lede laget sitt mot Norge tirsdag.

Giroud-mål ble belønnet

Prisen for årets keeper gikk til den italienske veteranen Gianluigi Buffon.

– Jeg er veldig glad, for det er en prestasjon å vinne denne tittelen i min alder. Det gjør meg stolt. Vi hadde en fantastisk sesong med Juventus, men det var ikke nok til å vinne noe i Europa. Jeg håper vi blir bedre denne sesongen, for jeg vil gjerne gi meg med en stor seier, sa Juventus-stjernen i sin takketale.

Arsenal-spissen Olivier Giroud fikk Puskas-prisen for årets mål. Bak tildelingen lå skorpionsparket som ga scoring i ligakampen mot Crystal Palace 1. nyttårsdag.

– Det er en ære å motta denne prisen. Jeg vil dedikere den til min far, sa Arsenal-stjernen, som også takket lagkameratene og familien fra scenen.

Livreddende førstehjelp

Den skotske storklubben Celtic fikk fanprisen, mens Fair Play-prisen gikk til togolesiske Francis Koné. 26-åringen utførte livreddende førstehjelp på banen da Bohemians Praha-keeper Martin Berkovac svelget tungen i en ligakamp i Tsjekkia i februar.

Prisvinner Koné spiller for FC Zbrojovka Brno.

Årets lag ble ikke overraskende svært Real Madrid-tungt. Forrige sesongs mesterligavinnere var representert med fem spillere.

Slik ser laget ut: Gianluigi Buffon (Juventus) – Dani Alves (Juventus), Sergio Ramos (Real Madrid), Leonardo Bonucci (Juventus), Marcelo (Real Madrid) – Luka Modric (Real Madrid), Toni Kroos (Real Madrid), Andrés Iniesta (Barcelona) – Lionel Messi (Barcelona), Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Neymar (Barcelona).

Årets lag er stemt fram av fotballspillere fra hele verden.

(©NTB)