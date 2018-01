Ronaldo ble sparket til blods. Så sjekket han skaden med mobilen.

fotball

REAL MADRID - DEPORTIVO LA CORUÑA 7–1

Cristiano Ronaldo ble tomålsscorer for Real Madrid i søndagens seier over Deportivo La Coruña.

Da portugiseren stupte inn sin andre scoring for dagen, ble han truffet av skoen til Fabian Schär.

Blodet rant fra et kutt over øyet. På vei ut av banen sjekket Ronaldo kuttet via kamerafunksjonen på en mobiltelefon. Da ristet han oppgitt på hodet.

Tomålsscorer

Det ble uansett en god dag for Real Madrid. Ronaldo har slitt med målformen i La Liga denne sesongen, men økte antall scoringer fra fire til seks i løpet av denne kampen.

Først med en volley på tilnærmet åpnet mål. Og så med stupheadingen som endte i blodige scener.

Før Ronaldos scoringer ledet Real Madrid allerede 4–1 mot Deportivo La Coruña. Til slutt ble det 7–1.

Viktig seier

For Real Madrid var dette en kamp der kun seier var godt nok. De har slitt kraftig i serien denne sesongen. Sist helg gikk de på en hjemmesmell mot Villarreal, og flere har stilt spørsmål ved fremtiden til manager Zinedine Zidane.

Selv etter to strake Champions League-triumfer. Det forteller litt om presset i Real Madrid, men også om en ligasesong der avstanden opp til Barcelona er gedigen.

Dermed handler mye om Champions League for Real Madrid denne sesongen. I åttendelsfinalen møter de Paris Saint-Germain.