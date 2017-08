Ronaldo ble byttet inn, scoret og strippet – så ble han utvist

Ronaldo ble byttet inn, scoret og utvist i løpet av 25 minutter i 3–1 seieren borte mot Barcelona, i den første av to kamper i den spanske supercupen søndag.

Real Madrid har minst en hånd på supercup-trofeet, etter en kruttsterk seier over Barcelona på Camp Nou søndag i sesongens første «El Clásico». Ingen av lagene fant veien til mål i en ikke alt for spennende første omgang. Det var først etter pause at kampen tok fyr.

Fem minutter ut i annen omgang gikk Real Madrid opp i ledelsen etter et selvmål av Gerard Pique. Den uheldige spanjolen forsøkte å klarere et innlegg, men endte opp med å sende ballen inn i eget nett.

Deretter fulgte flere gode sjanser til begge lagene før Barcelona fikk en straffe av den billige sorten. I overkant av et kvarter gjensto av kampen da Suarez kastet seg ned og rullet rundt etter en duell med Barcelona-keeper Navas. Ut fra TV-bildene er det ikke sikkert at det var kontakt mellom spillerne, men dommeren var klar i sin sak og pekte på 11-meteren. Lionel Messi satte straffen sikkert i mål til 1–1.

Rev av drakten

Etter det skulle mye handle om Real Madrids største stjerne, Cristiano Ronaldo. Portugiseren, som ble byttet inn 13 minutter etter pause, var først involvert i flere store sjanser til Real Madrid, før han fikk et mål avblåst for offside.

Men han fikk godkjent målet som kom ti minutter før slutt. Real Madrid kontret, Ronaldo fikk ballen på venstresiden, trakk seg innover og smelte ballen opp krysset. Målet feiret han med å rive av seg drakten. Mens publikum fikk se Ronaldos veltrente kropp, fikk hovedpersonen se det gule kortet, helt etter regelboken.

Dyttet til dommeren

Kun to minutter senere var Ronaldo igjen i begivenhetenes sentrum. I det som kan se ut som en fair duell med Umtiti innenfor Barcelonas sekstenmeter, gikk superstjernen over ende. Ronaldo ropte på straffe, men fikk i stedet gult kort for filming. To gule blir som kjent til rødt, og dusjen var neste stopp for 32-åringen. Ronaldo ble rasende og ga dommeren en dytt i ryggen før han forlot banen.

Barcelona presset på for utligning, men med en mann mindre leverte Real Madrid nok en praktkontring, som resulterte i 3–1. Lucas Vazques vant ballen på egen halvdel, satte fart og spilte ballen frem til Marco Asensio. Sistnevnte banket til med venstresleggen og smelte ballen via tverrliggeren og inn bak en sjanseløs Ter Stegen i Barcelona-målet.

Da dommeren omsider blåste av kampen, var det gjestene fra Madrid som hadde tatt første stikk i supercupen. Returoppgjøret spilles førstkommende onsdag.

