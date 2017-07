Ronaldo avviste all skyld i retten

Cristiano Ronaldo møtte mandag i retten for å svare på anklagene om at han har snytt spanske skattemyndigheter. Real Madrid-stjernen avviste all skyld.

I juni ble det kjent at den spanske påtalemyndigheten hadde opprettet sak mot portugiseren. Han er beskyldt for å ha unndratt seg skatt på 14,7 millioner euro, rundt 136 millioner kroner, gjennom å bruke skatteparadiser i utlandet i årene 2011 til 2014.

Ronaldo måtte svare for seg i en domstol i Pozuelo de Alarcon, en rik forstad til Madrid. Han møtte opp rett fra ferie, og i retten måtte han svare på spørsmål fra dommer Monica Gomez i rundt 90 minutter. Real-stjernen nektet for å ha gjort noe galt, skriver nyhetsbyrået AP.

32-åringen brukte en bakdør for å slippe unna den ventende pressen.

Påtalemyndighetens påstand om Ronaldos skattesnusk skal være basert på en rapport fra det spanske skattevesenet (AEAT). Anklagene går ut på at Ronaldo i 2010 opprettet en forretningsstruktur som skulle skjule deler av inntektene hans i Spania.

Risikerer fengsel

De første anklagene mot stjernespilleren dukket opp i forbindelse med «Football Leaks»-avsløringen i desember i fjor.

Ronaldos agentbyrå uttalte da at han har oppfylt sine skattemessige forpliktelser, og at dokumentasjonen var oversendt skattemyndighetene i Spania.

32-åringen, som ifølge Forbes er verdens best betalte idrettsutøver, har avfeid alle anklager også tidligere. Portugiseren risikerer fengselsstraff om han blir funnet skyldig.

Flere saker

Flere andre Spania-proffer er også tatt for skattefusk de siste årene. Spanske myndigheter legger ned store ressurser i å etterforske disse sakene.

Barcelonas superstjerne Lionel Messi ble i fjor sommer dømt til fengsel i 21 måneder og 19 millioner kroner i bot for skatteunndragelser. Han slapp å sone fordi slike førstegangssaker i Spania gir betinget fengsel.

Tidligere i sommer ble det også kjent at Manchester United-manager José Mourinho er under etterforskning for skatteunndragelser på rundt 30 millioner kroner. Saken dreier seg om årene 2011 og 2012, da han var trener i Real Madrid.

