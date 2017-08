Rindarøy til Sogndal

Ole Martin Rindarøy har signert kontrakt med Sogndal, ifølge sognavis.no Rbnett har ikke fått bekreftet dette av MFK-ledelsen foreløpig, og Rindarøy har til nå ikke svart på våre henvendelser. Men MFK-trener Ole Gunnar Solskjær bekreftet etter dagens trening at Rindarøy befinner seg i Sogndal.

– Ole Martin har et halvt år igjen av kontrakten sin med MFK, og har ikke ønsket å forlenge. Han ønsker og trenger mer spilletid enn vi har kunnet gi ham, og derfor har vi gitt grønt lys for at han kan finne seg ny klubb allerede nå, sier Solskjær.

Sogn Avis skriver at Sogndal har sikret seg to nye spillere i dag, den andre er kantspilleren Joachim Soltvedt fra Åsane. Begge spillerne var til stede under dagens treningsøkt, skriver avisa.

Rindarøy er hentet inn som erstatning for Lars Christian Kjemhus, som har pådratt seg en kneskade og er ute for resten av sesongen, forteller Sogn Avis.

Saka oppdateres.