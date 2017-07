Riise spent før langrennsdebuten: – Jeg er fortsatt redd i nedoverbakkene

ÅLESUND: – Det går veldig bra. Det er tungt. Det har vært ti intense dager nå med to treninger om dagen. Men det ser bra ut og kjennes bra ut. Nå er det Blink-festivalen om to og ei halv uke. Så får vi se hvordan det går.

Det sier John Arne Riise til Rbnett på spørsmål om hvordan han ligger an med langrennssatsinga han nylig har startet opp med. For det var nok få – om noen – som hadde sett for seg at den tidligere Monaco-, Liverpool-, Roma- og Fulham-spilleren skulle bytte ut fotballstøvler og leggbeskyttere med langrennsski og skistaver.

Riise ble nylig presentert som det ferskeste medlemmet i Øystein «Pølsa» Pettersens Team BN Bank. Den tidligere fotballproffen skal etter planen gå langløp for laget allerede til vinteren, og dermed er Riise i hardtrening for å få teknikk og form på plass.

– Jeg har mye å lære og jeg vet at jeg er ny. Jeg er jo bare en amatør. Men i mitt hode har jeg bestemt meg for å gjøre det bra. Ikke allerede på Blink-festivalen. Jeg er fremdeles veldig redd når det kommer til nedoverbakkene på rulleski. Det går ganske bra bortover og oppover. Så vi får se til slutt, sier Riise.

36-åringens mål er å ikke bruke mer enn 50 prosent lengre tid på renn enn de andre løperne på laget.

Another day, another session 👊🏼 @teambnbank #swix #multiconsult #bnbank A post shared by John Arne Riise (@jariiseofficial) on Jul 3, 2017 at 9:54am PDT

Trener sammen

Når Rbnett treffer Riise utenfor Color Line Stadion torsdag, har han akkurat fullført en trening sammen med lillebror Bjørn Helge Riise. AaFK-spilleren er for tiden ute med prolaps i ryggen, og blir nok ikke spilleklar igjen før til høsten.

Brødrene forteller at de har trent en god del sammen den siste tida, både på tredemølla og med styrketrening.

– Jeg trener mye alene nå. Jeg var en uke i Kragerø med laget, men nå er jeg mye for meg selv. Jeg trener litt med Bjørn Helge. Siden han er under opptrening, så gjør vi mye av det samme, sier Riise før han blir plukket opp av kona Louise Angelica utenfor stadion.

PS: Blink-festivalen i Sandnes arrangeres fra onsdag 26. juli til lørdag 29. juli.