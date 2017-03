Rekdal om kommentatorkritikken: – Jeg har ikke tenkt noe på det

Kjetil Rekdal debuterte som sidekommentator for Eurosport i Norges tap mot Nord-Irland. Han var sterkt kritisk til den norske innsatsen, og ga tydelig uttrykk for meningene sin i første omgang. Så tydelig at det begynte å koke på Twitter. I løpet av første omgang trendet navnet hans.

Adresseavisen har forsøkt å få tak i Rekdal mandag morgen, men han har ikke besvart våre henvendelser. Til VG sier han at han ikke har tenkt noe over kritikken og rosen han fikk for sine ærlige meninger på kommentatorplassen.

– Nei, alle må få lov til å ha en mening om det. Noe mer enn det har jeg ikke tenkt på det. Det kan godt hende at jeg kunne løst det annerledes, men jeg ble selvfølgelig skuffet over det jeg så, skuffet over at landslaget er på det nivået der, sier Rekdal til VG.

Fikk ikke tilbakemelding

Flere mente at Rekdal var mer positiv i andre omgang, men selv benekter han at han fikk beskjed om å moderere kritikken i pausen.

– Nei, nei, nei. Det gjorde jeg ikke. Jeg formidler min mening. Så kan man alltid diskutere om det enten er for hardt, upassende eller feil, sier Eurosport-kommentatoren til VG.

Før kampen var Rekdal svært overrasket over laguttaket til Lars Lagerbäck.

– Det er jo megaoverraskende at Sander Berge er droppet, hvis dette laget stemmer. Berge dominerer jo i Europa League for Genk, da er han god nok for landslaget. All respekt til Håvard Nordtveit, men han har spilt veldig lite førstelagsfotball etter jul. sa Rekdal til eurosport.no.

Dagen etter kampen er han ikke sikker på at resultatet ville bli annerledes med et annet uttak, men han står fortsatt for uttalelsen om at Sander Berge burde ha startet mot Nord-Irland.

– Ikke noe nytt

Sportssjef i Discovery, Jan Erik Aalbu, la merke til reaksjonene rundt kommentatoren.

– Det har jeg registrert, og det er ikke noe nytt at eksperter får både ris og ros, skriver Aalbu til Aftenposten i en tekstmelding.

– Jeg kommenterer selvsagt ikke våre folk som er ute på jobb i mediene. Det tar jeg med den enkelte. På generelt grunnlag kan jeg si at vi hele tiden lager best mulig sendinger, men vi må også høre på publikum som vi lager sendinger for. Det gjelder både positive og negative tilbakemeldinger, skriver Aalbu.