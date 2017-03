Rekdal om gullstriden: – Jeg tror et lag kan nærme seg Rosenborg

Rosenborg kunne juble for sin andre double på rad forrige sesong. I cupfinalen ble Kongsvinger banket 5–1, og i eliteserien ble avstanden ned til Brann til slutt på hele 15 poeng.

Trønderne har solgt spillere for nesten 50 millioner kroner i vinter, og brukt en del av pengene på gode erstattere (se oversikt over alle overgangene i eliteserien i år nederst i saken).

Kjetil Rekdal ga seg som sportssjef i Vålerenga for en snau måned siden. Han har siden takket ja til å bli ekspertkommentator for Discovery, som har overtatt rettighetene for eliteserien etter TV 2.

Den tidligere landslagsspilleren tror Rosenborg blir like suverene på toppen i år, som i de to foregående sesongene.

– Det hadde vært artig om de hadde fått litt konkurranse. Rosenborg har den sterkeste stallen, det mest innspilte laget, og mest ressurser. De har mistet to nøkkelspillere som har vært bra, og de må erstattes, men de har uansett en solid tropp, sier Rekdal.

Han tror Molde kan være det laget som kan utfordre trønderne på toppen.

– De bygger et nytt lag der oppe, slik jeg har forstått det, og jeg tror de kommer nærmere i år, sier Rekdal.

Av outsidere i medaljekampen nevner han Odd, Strømsgodset og Brann.

– Og jeg har et lite håp om at Vålerenga skal komme seg opp dit, sier Rekdal.

I bunnen mener han det er naturlig å tenke at Kristiansund og Sandefjord kommer til å ligge.

– De nyopprykkede lagene vil i utgangspunktet alltid slite. Jeg har sett litt på Kristiansund og Sandefjord, og Sandefjord er nok det svakeste laget per nå. Spørsmålet er hvordan det går i starten, og hvordan lagene takler det tøffe programmet i april og mai. Sliter man da, vil man være i bunnen, sier Rekdal, som også tror Viking kan bli involvert i bunnstriden.

– De har en liten og skadeutsatt tropp, og kan fort havne i trøbbel, sier Rekdal.

Ser ingen sterke konkurrenter

Jesper Mathisen er TV 2s fotballekspert. Også han tror gullet havner i Trøndelag i 2017.

– Rosenborg ser ikke så veldig svekket ut, sier Mathisen.

Den tidligere Start-spilleren sier han har forventninger til Birger Meling som venstreback, og at han tror Vegar Eggen Hedenstad vil erstatte Jonas Svensson på en god måte.

– Rosenborg har også solgt Christian Gytkjær (scoret 19 seriemål i fjor, red.anm.), men dersom Matthías Vilhjálmsson eller Mushaga Bakenga hadde spilt midtspiss i like mange kamper, så hadde ikke de scoret så veldig mye mindre, sier Mathisen.

– Er det noen som kan ta opp kampen med Rosenborg om gullet i år?

– Jeg sliter veldig med å se hvem som skal utfordre Rosenborg. Det er ingen som har rustet seg opp til det, sier Mathisen.

Mener Odd er nærmest Rosenborg

Han peker på Odd som en overgangsvinner så langt, og han tror Dag-Eilev Fagermos menn er nærmest Rosenborg per dags dato.

– De har beholdt de viktigste spillerne, og det er en styrke med tanke på måten de spiller på, sier Mathisen.

Rafik Zekhnini har også skrevet under på en ny kontrakt med Odd.

– Han vil det være veldig store forhåpninger til, også i år, understreker Mathisen.

Kristiansund og Sandefjord er de nyopprykkede lagene i eliteserien. Førstnevnte er der for første gang, mens Sandefjord bare tok 16 poeng sist gang de var oppe (2015).

– Sandefjord slet veldig sist i sin 3–5–2-formasjon. Vi får se om de har lært noe fra da. De spiller på en måte som er annerledes, og sånn sett er det et friskt pust, sier Mathisen.

Han ser ikke at noen av de klubbene er veldig forsterket.

– De vil være favorittene til å rykke ned, sier Mahtisen, som har ett ønske for 2017-sesongen.

– Jeg håper vi får noen lag som vil utfordre Rosenborg. Vi trenger at det er spenning i toppen, ikke bare i bunnen, sier han.

– Molde er største utfordrer

Nettavisens fotballekspert Joacim Jonsson har også RBK på topp.

– De skal rote fælt om de ikke tar hjem dette. Lagene bak må bli mye bedre, og RBK må bli betydelig svekket. Det tror jeg ikke de blir. De er på stedet hvil, og det er mer enn godt nok for å være Norge. Det kan hende det er litt svakt for å konkurrere i Europa, og jeg skulle ønske de hadde vært litt mer vågale i overgangsmarkedet, sier Jonsson.

– Hvilket lag blir den største utfordreren, tror du?

– Er det et lag som kan utfordre RBK over en hel sesong, så er det Molde. Men jeg er ikkes ikke er på at de er gode nok, sier Jonsson, som karakteriserer Moldes nye spiss Óttar Magnús Karlsson som «utrolig interessant».

Svensken har sågar plassert islendingen på topp på sin liste over de ti beste signeringene i eliteserien i år.

Bak RBK og Molde mener Jonsson det er mer åpent. Odd, Strømsgodset og Brann er blant outsiderne.

– Jeg er også spent på Vålerenga. De er en superoutsider, og de har sett bra ut i oppkjøringen. Det er mye fart i laget, men jeg er usikker på om det er nok kvalitet, sier Jonsson.

I bunnen forventer han at Sandefjord og Kristiansund ligger.

– Sandefjord har ikke forsterket seg godt nok, og har vært dårlige på markedet etter opprykket. Kontinuiteten kan redde dem, men jeg neker å tro at det skal gå, sier Jonsson.

Av andre lag som han tror havner i bunnstriden nevner Jonsson Aalesund, Tromsø og Lillestrøm.

– Jeg tror ikke mange tenker at Lillestrøm vil få en tøff sesong, men det vil de. Det er ikke sikkert kynismen og den ærlige spillestilen til Arne Erlandsen kommer til å redde dem, sier Jonsson.

Her er alle overgangene i eliteserien så langt i 2017:

Brann:

Inn: Torgeir Børven (Twente), Peter Orry Larsen (Aalesund), Vito Wormgoor (Aalesund)

Ut: Fredrik Heggland (Åsane), Vadim Demidov (Minnesota United), Ulrik Edvardsen (Nest-Sotra), Fredrik Pallesen Knudsen (Haugesund), Oliver Rotihaug (Florø), Remi Johansen (Sandnes Ulf), Erik Huseklepp (Haugesund)

Haugesund:

Inn: Haris Hajradinovic (Gent), Fredrik Pallesen Knudsen (Brann), Johnny Buduson (Skeid), Frederik Gytkjær (Lyngby), Erik Huseklepp (Brann), Bruno Leite (Skeid)

Ut: Derrick Mensah (Aluminij), Torbjørn Agdestein (Odd), Erling Flotve Myklebust (Vard Haugesund), Roy Miljeteig (Sandnes Ulf), David Myrestam (Sundsvall), Nemanja Tubic (Napredak Krusevac)

Kristiansund:

Inn: Nikita Baranov (Flora Tallinn), Henrik Gjesdal (Tromsø), Christoffer Aasbak (Hødd), Sean McDermott (Ull/Kisa), Benjamin Stokke (Levanger)

Ut: Alexander Hovdevik (Ranheim)

Lillestrøm:

Inn: Stefan Antonijevic (Tamba Bay Rowdies), Daniel Fernandes (Rayo OKC), Mats Haakenstad (Fram Larvik), Bajram Ajeti (Bryne), Tobias Gran (Rosenborg 2), Aleksander Melgalvis (Strømmen), Simen Rafn (Gefle)

Ut: Haraldur Björnsson (Stjarnan), Mohamed Ofkir (Lokeren), Håkon Skogseid (Stabæk), Martin Falkeborn (Frej), Malaury Martin (Hearts), Árni Vilhjálmsson (Jönköpings Södra), Markus Brændsrød (Strømmen), Marius Lundemo (Rosenborg)

Molde:

Inn: Erling Braut Håland (Bryne), Óttar Magnús Karlsson (Víkingur Reykjavík), Sonni Nattestad (FH Hafnarfjarðar), Etzaz Hussain (NK Rudeš)

Ut: Joshua Gatt (Minnesota United), Per-Egil Flo (Slavia Praha), Pape Paté Diouf (Odd), Agnaldo (Vila Nova), Thomas Kind Bendiksen (Sandefjord), Ethan Horvath (Club Brugge)

Odd:

Inn: Pape Paté Diouf (Molde), Torbjørn Agdestein (Haugesund), Martin Broberg (Örebro)

Ut: Bentley (Bulospor), Ole Jørgen Halvorsen (Sarpsborg 08)

Rosenborg:

Inn: Vegar Eggen Hedenstad (St. Pauli), Birger Meling (Stabæk), Arild Østbø (Sarpsborg 08), Milan Jevtovic (Antalyaspor), Marius Lundemo (Lillestrøm), Elbasan Rashani (Brøndby), Jacob Rasmussen (St. Pauli)

Ut: Gudmundur Thórarinsson (Norrköping), Jonas Svensson (AZ Alkmaar), Christian Gytkjær (1860 München), Per-Magnus Steiring (Sogndal), Sivert Solli (Elverum), Adam Larsen Kwarasey (Brøndby), Hólmar Örn Eyjólfsson (Maccabi Haifa), Pavel Londak (Nõmme Kalju)

Sandefjord:

Inn: Elliot Kebbie (Barnsley reserves), Kevin Jablinski (Fram Larvik), Flamur Kastrati (Aalesund), Thomas Kind Bendiksen (Molde), Joachim Olsen Solberg (Mjøndalen), Øystein Øvretveit (Nest-Sotra)

Ut: Anders Dieserud (Strømmen), Varg Støvland (Fram Larvik), Kjetil Berge (Moss), Kjell Rune Sellin (Sandnes Ulf), Martin Torp (Ull/Kisa),

Sarpsborg 08:

Inn: Joackim Jørgensen (Viking), Stefan Cupic (OFK Beograd), Ole Jørgen Halvorsen (Odd), Andreas Albech (Valur), El-Hadji Gana Kane (SJK Seinäjoki), Kristoffer Zachariassen (Nest-Sotra), Krepin Diatta

Ut: Kristinn Jónsson (Sogndal), Arild Østbø (Rosenborg), Steffen Ernemann (Viking), Brice Wembangomo (Jerv), Olav Øby (Strømmen)

Sogndal:

Inn: Chidiebere Nwakali (Manchester City), Kristinn Jónsson (Sarpsborg 08), Tarjei Omenås (Strømmen), Per-Magnus Steiring (Rosenborg), Tomas Totland (Fana), Bendik Bye (Levanger), Kasper Nissen (Nest-Sotra), Eirik Schulze (Sandnes Ulf)

Ut: Jukka Raitala (Columbus Crew), Mahatma Otoo (Ümraniyespor), Stefan Hagerup (Ull/Kisa), Hannu Patronen (HJK), Peter Aase (Florø), Kristian Fardal Opseth (Bodø/Glimt), Ruben Holsæter (Førde)

Stabæk:

Inn: Tobias Ødegård (HamKam), Ahmed El-Amrani (Ljungskile), Håkon Skogseid (Lillestrøm), Franck Boli (Liaoning Whowin), Tonny Brochmann (Jerv), Sindre Mauritz-Hansen (Asker)

Ut: Ásgeir Sigurgeirsson (KA Akureyri), Birger Meling (Rosenborg), Marcus Nilsson (Pohang Steelers), Agon Mehmeti (Genclerbirligi)

Strømsgodset:

Inn: Henning Hauger (Elfsborg), Sosha Makani (Mjøndalen), Pontus Engblom (Sandnes Ulf), Christian Sivodedov (Schalke 04 2), Stian Ringstad (Braga), Marco Tagbajumi (Nakhon Ratchasima)

Ut: Christopher Lindquist (Florø), Morten Sætra (Nybergsund-Trysil), Knut Ahlander (Asker), Borger Thomas (Åsane), Mohammed Abu (Columbus Crew), Martin Rønning Ovenstad (Sturm Graz), Lukasz Jarosinski (HamKam), Anders Gundersen (Arendal), Øyvind Storflor (Ranheim), Petter Vaagan Moen (HamKam)

Tromsø:

Inn: Slobodan Vuk (Domzale)

Ut: Sofien Moussa (Lokomotiv Gorna Oryahovitsa), Henrik Gjesdal (Kristiansund), Christer Johnsgård (Tromsdalen),

Viking:

Inn: Michael Ledger (Sunderland), Kristian Novak (Ålgård), Steffen Ernemann (Sarpsborg 08)

Ut: Steinthór Thorsteinsson (KA Akureyri), Joackim Jørgensen (Sarpsborg 08), Pål Vestly Heigre (Aalesund)

Vålerenga:

Inn: Bård Finne (Heidenheim), Felix Myhre (Ullern)

Ut: Rino Falk Larsen (Fredrikstad), Henrik Udahl (Follo), Riki Alba (Asker), Simon Larsen (Start), Elías Már Ómarsson (IFK Göteborg), Sander Berge (Genk)

Aalesund:

Inn: Valmir Berisha (Cambuur), Kaj Ramsteijn (Almere City), Pål Vestly Heigre (Viking)

Ut: Peter Orry Larsen (Brann), Flamur Kastrati (Sandefjord), Edvard Skagestad (Fredrikstad), Vito Wormgoor (Brann)